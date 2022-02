Partidos de hoy, miércoles 16 de febrero: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (selección peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este miércoles 16 sigue la acción del mejor fútbol. La UEFA Champions League es uno de los torneos más atractivos a nivel mundial y todavía no terminan los duelos de ida de los octavos de final. Hoy será el turno del Inter vs. Liverpool y Bayern Múnich vs. Salzburgo, ambos compromisos a las 3.00 p. m. —hora peruana—.

Además, están programados encuentros definitorios en la Fase 1de la Copa Libertadores donde habrá participación peruana, ya que César Vallejo irá por la hazaña ante Olimpia en Asunción a las 7.30 p. m. (hora Perú). Otro cotejo será el Bolívar ante Deportivo Lara más temprano (5.15 p. m. horario nacional). Repasa acá todos los choques del día.

LaLiga Santander (España)

Atlético Madrid vs. Levante

Canal: Espn 3 y Star Plus

Hora: 1.00 p. m.

Champions League (Europa)

Inter vs. Liverpool

Canal: Espn y Star Plus

Hora: 3.00 p. m.

Bayern Múnich vs. Salzburgo

Canal: Espn y Star Plus

Hora: 3.00 p. m.

Liga BetPlay (Colombia)

Deportes Tolima vs. Santa Fe

Canal: Win Sports

Hora: 4.05 p. m.

Millonarios vs. Águilas Doradas

Canal: Win Sports

Hora: 6.10 p. m.

Independiente de Medellín vs. Junior

Canal: Win Sports

Hora: 8.15 p. m.

Copa Libertadores (América del Sur)

Bolívar vs. Deportivo Lara

Canal: ESPN y Star Plus

Hora: 5.15 p. m.

Olimpia vs. César Vallejo

Canal: ESPN y Star Plus

Hora: 7.30 p. m.

Copa de la Liga Profesional Argentina 2022 (Argentina)

Tigre vs. Central Córdoba

Canal: TyC Sports

Hora: 3.00 p. m.

Aldosivi vs. Boca Juniors

Canal: Fox Sports Premium

Hora: 5.15 p. m.

River Plate vs. Patronato

Canal: TNT Sports

Hora: 7.30 p. m.

Concachampions (Norte, Centroamérica y el Caribe)

Guastatoya vs. León

Canal: Fox Sports

Hora: 6.00 p. m.

Forge FC vs. Cruz Azul

Canal: Fox Sports

Hora: 8.00 p. m.

Saprissa vs. Pumas

Canal: Fox Sports 2

Hora: 10.00 p. m.

Liga MX (México)