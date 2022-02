Novak Djokovic sacrifica torneos por no vacunarse contra la COVID-19

Luego de la polémica deportación que le impidió disputar el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, Novak Djokovic rompió el silencio y lejos de mostrar arrepentimiento por su postura sobre la vacuna contra el COVID-19, dijo que está dispuesto a no participar en el Abierto de Francia o en Wimbledon ante su decisión de no vacunarse.

“Sí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar. Los principios de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa. Intento estar en sintonía con mi cuerpo todo lo que puedo”, señaló en una extensa entrevista que le concedió a la cadena inglesa BBC.

Sin embargo, el número 1 del ranking mundial de la ATP aclaró que no se considera antivacuna, argumentando que sus ideas se basan en “la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo”.

“Entiendo que, a nivel mundial, todo el mundo está tratando de hacer un gran esfuerzo para manejar este virus y ver, ojalá, el fin pronto de este virus. Me tomo esto muy en serio y no me gusta que alguien piense que he hecho un mal uso de algo o en mi propio favor”, acotó para luego dejar en claro que no descarta vacunarse. “Tengo la mente abierta”, explicó.

‘Nole’ también detalló los verdaderos motivos que hicieron que fuera deportado de Australia. “El ministro de Inmigración se basó en su percepción de que podría crear algún sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad”, finalizó.