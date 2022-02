VER Liverpool vs. Inter EN VIVO se enfrentan por la Champions League 2021-22

VER Liverpool vs. Inter EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Champions League este miércoles 16 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Giuseppe Meazza. La transmisión de este crucial encuentro estará a cargo de ESPN y la plataforma STREAMING Star Plus para la región de Sudameríca, pero también podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Los de Anfield visitarán el Giuseppe Meazza con la consigna de llevarse la victoria en el primer encuentro. Para este cotejo, los de Klopp llegan con cinco triunfos al hilo, tanto en Premier League como en Copa de la Liga; mientras que los de Milán ganaron tres, empataron uno y perdieron otro de los últimos cinco enfrentamientos que afrontaron.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Inter?

El partido entre Liverpool vs. Inter está pactado para este miércoles 16 de febrero a las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, subrayó que nunca ha tenido un jugador como el colombiano Luis Díaz, ya que es un gran deportista y nunca para de sonreír.

El atacante, que llegó este verano al Liverpool por 45 millones y otros 15 en variables, ha disputado ya dos partidos con los reds, uno como titular y otro desde el banquillo. Este miércoles, ante el Inter de Milán, podría debutar en Champions con el equipo de Anfield.

“Luis es un gran chico, un jugador de clase mundial. Ya lo ha demostrado en los dos partidos que ha jugado. El otro día no salió, porque es un jugador nuevo y tenemos que darle tiempo para que se acostumbre al equipo”, dijo Klopp en la previa de Champions.

“Le hemos dado un poco más de tiempo de adaptación. Es un jugador increíble, que se divierte mucho jugando y al que le encanta el fútbol. Cuando lo ves entrenando, está sonriendo todo el rato. No puede parar. Es una locura. Nunca había tenido a un jugador como él. Estamos muy contentos de tenerle. Es genial”, añadió el alemán.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Inter?

Los canales encargados de transmitir el Liverpool vs. Inter EN VIVO y EN DIRECTO serán ESPN y la aplicación STREAMING Star Plus para toda la región de Sudamérica.

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

El Inter de Milán encara los octavos de final de Liga de Campeones frente al Liverpool con la ilusión de un equipo que hace 10 años que no los disputa, pero con bajas de jugadores importantes y en una semana en la que han perdido el liderato de la Serie A.

Un empate frente al Nápoles dejó la puerta abierta a su enemigo más cercano, el Milan, para asaltar el primer puesto: en dos semanas, los nerazzurri perdieron el derbi de la ciudad y el liderato de la liga italiana en una lucha por el Scudetto, que está más abierta que nunca. Pese a todo, los hombres que dirige el técnico italiano Simone Inzaghi, tienen un partido menos y podrían recuperar la primera plaza.

Es probablemente el momento más delicado de la temporada para el Inter, que disputa el que para muchos aficionados interistas es el partido del año, ya que hace 10 temporadas que no ven a su equipo pasar de la fase de grupos, desde la 2011-12.

Liverpool vs. Inter vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Liverpool vs. Inter ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Inter por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Inter?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Inter, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones Liverpool vs. Inter

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Mané, Firmino o Jota.

Inter Milán: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni o Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.