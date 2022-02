L’Équipe liquida a Messi: lo calificó como uno de los más flojos ante el Madrid

PSG logró una importante victoria ante el Real Madrid en el Parque de los Príncipes gracias a Kylian Mbappé, quien marcó en los últimos segundos del encuentro. Uno de los más criticados fue Lionel Messi, quien falló un penal a los 61 minutos y no participó en el único tanto del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino.

Tras esto, el reconocido medio francés, L’Équipe calificó el ‘uno por uno’ del partido y colocó a la ‘Pulga’ como el menos determinante de los parisinos y uno de los que tuvieron un bajo rendimiento, junto a Marco Asensio y Daniel Carvajal.

Exactamente, Messi obtuvo tres puntos y, junto a Asensio, solo quedó por delante del lateral Dani Carvajal, quien fue el peor del partido y generó el penal que posteriormente erró la ‘Pulga’.

Puntuación de L’Équipe

Calificación de L’Équipe. Foto: L’Équipe

Kylian Mbappé de los mejores

El joven delantero francés fue calificado como uno de los mejores del cotejo, junto a Courtois y Verratti. Dio muchos problemas por la banda derecha del Real Madrid y le cometieron la falta que el árbitro sentenció como penal.

Penal fallado de Messi

‘Leo’ pudo adelantar al PSG a los 61 minutos, no obstante, Thibaut Courtois realizó una espectacular atajada para evitarlo. Esto no solo impidió que el primer gol del cuadro francés, sino también alargó la racha del argentino, que no le puede anotar al Real Madrid desde 2018.

¿Cuándo es el partido de vuelta del Real Madrid vs. PSG?

El próximo duelo de vuelta por los octavos de la Champions League entre Real Madrid vs. PSG se disputará el miércoles 9 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu a las 3.00 p. m. (hora peruana). Los merengues definirán la llave en su casa debido a que quedaron punteros en su respectivo grupo, mientras que los parisinos, segundos.