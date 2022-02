Gianluca Lapadula volvió a perderse un nuevo partido del Benevento en la Serie B de Italia

El inicio de este 2022 no ha sido bueno para Gianluca Lapadula. Si bien el delantero ha jugado uno de los dos últimos partidos de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022, en su club pasa todo lo contrario. En lo que va de este año, el ‘Bambino’ no lleva minuto alguno con el Benevento por su supuesto intento de dejar la Serie B de Italia al tener ofertas de la Serie A.

La noticia no cayó nada bien en el técnico Fabio Caserta y a la interna del club, por lo que ‘congelaron’ al actual ‘9′ de la Bicolor de toda convocatoria en el torneo de segunda división.

Gianluca Lapadula sigue 'borrado' en el Benevento de la Serie B. Foto: AFP/composición

Lapadula y Benevento

Su historia con los brujos comenzó a mediados del 2020, cuando dejó el Lecce. Aquella temporada 20-21 disputó 37 partidos y convirtió ocho goles. El atacante de 30 años no tuvo la campaña esperada y, bajo el mando de Filippo Inzaghi, el elenco amarillo y negro perdió la categoría. ‘Lapagol’ decidió continuar en la institución y buscar el ascenso.

PUEDES VER: Universitario enfrentará a Barcelona SC por la Copa Libertadores 2022

Todo era felicidad con Benevento, ya que Gianluca no paraba de anotar y, en tan solo 15 encuentros jugados, ya había roto su récord de la temporada anterior, puesto que marcó nueve tantos. Su racha llamó la atención de algunas escuadras de la Serie A, como Bologna y Cagliari, según reportaron medios locales.

El goleador nacido en Turín se confió en que alguno de estos clubes lo fiche y se lo manifestó a su entrenador.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, dijo su DT, Fabio Caserta, en plena conferencia de prensa previo al duelo con Monza. Desde entonces, el ‘Bambino’ no ha vuelto a una convocatoria de las ‘Brujas’.