Napoli suma una posible baja para el duelo con FC Barcelona

Una vibrante jornada de dieciseisavos de final de la Europa League se llevará a cabo este jueves 17 de febrero. Uno de los partidos más apasionantes será el que protagonizarán FC Barcelona y Napoli en el Camp Nou. Sin embargo, uno de los jugadores más importantes del elenco italiano podría perderse este duelo.

Victor Osimhen presentó problemas musculares este miércoles y no entrenó a la par de sus compañeros. Sin embargo, no parece que fuese nada grave, pero por precaución el comando técnico liderado por Luciano Spalletti decidió no arriesgarlo y lo esperarán hasta última hora, pues igual viajará a tierras españolas.

Según informó el periodista Claudio Russo, el futbolista nigeriano tuvo una sobrecarga en su rodilla derecha; por eso, guardó reposo en vez de entrenar. El atacante es la estrella del club napolitano y el encargado de meter los goles; la última vez ocasión que convirtió fue el pasado 6 de febrero contra Venezia en la Serie A.

Osimhen jugó 83 minutos este último sábado 12 en el empate con Inter de Milán por la liga italiana. El jugador africano llegó al cuadro del Napoli en el 2020 procedente del Lille francés. En su primera temporada jugó treinta encuentros y marcó 19 goles; mientras que en la presente campaña lleva nueve tantos en 17 duelos jugados.

En la Europa League, Victor Osimhen ha marcado cuatro goles en los tres enfrentamientos disputados en la fase de grupos, en el cual el Napoli quedó segundo por detrás de Spartak Moscú, pese a que ambos sumaron diez puntos. Asimismo, iría de titular desde el arranque frente a los blaugranas esté o no al cien por ciento.