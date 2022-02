Pedri sobre el FC Barcelona vs. Napoli por Europa League: “Vamos a dejar la piel en el campo”

FC Barcelona vs. Napoli jugarán este jueves 17 de febrero por la Europa League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Camp Nou y está pactado para las 12.45 p. m. (hora peruana). Los catalanes buscarán quedarse con el campeonato, después de no poder clasificarse a los octavos de final de la Champions League.

Al respecto, Pedri, mediocampista del cuadro blaugrana, quien se ha ganado un puesto en el equipo que dirigió Ronald Koeman y que hoy tiene Xavi Hernández, aseguró lo siguiente: “Es un partido muy importante. Nos gustaría estar en Champions, pero le damos mucho valor a la Europa League. Vamos con muchas ganas de competir y ganar”.

Al joven futbolista de 19 años le preguntaron si sentía una presión por ganar la Europa League, ya que el Barza es un club grande. “El peso es el mismo que en Champions, donde también éramos favoritos y teníamos que ganar” , respondió. Además, solicitó el apoyo de los hinchas: “Animo a la gente a que venga al estadio porque nos vamos a dejar la piel”.

El ganador del Golden Boy 2021 reconoce que, a pesar de las distinciones logradas, todavía tiene que aprender mucho para mejorar. “Para llegar a un límite aún hay que aprender mucho como, por ejemplo, de Busquets. No me gusta ponerme límites. Tengo que trabajar día a día y disfrutar”, mencionó.

Finalmente, cuando le preguntaron por Lionel Messi, no tuvo más que elogios para la ‘Pulga’. “Te aportaba mucho, disfrutaba con él, pero la realidad es que ya no está. Me entiendo bien con muchos jugadores del equipo y puedo hacer buena pareja como lo hacía con Leo”, confesó.