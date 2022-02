Saprissa vs. Pumas UNAM EN VIVO por los octavos de final Concachampions

VER Saprissa vs. Pumas UNAM EN VIVO y EN DIRECTO HOY se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2022. El duelo entre los morados y felinos está pactado para las 10.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Costa Rica. La transmisión de este partidazo estará a cargo de FOX Sports 2, ESPN Norte, Sta Plus y Fox Sports App para la región Cono Norte. Por otro lado, también podrás seguir los PARTIDOS DE HOY y el Saprissa vs. Pumas en la web de La República Deportes.

El Monstruo Morado buscará quedarse con la victoria en el primer duelo de los octavos de final ante el Pumas UNAM por la Liga de Campeones de la Concacaf.

A qué hora juegan Saprissa vs. Pumas UNAM

El duelo entre Saprissa vs. Pumas UNAM se jugará HOY miércoles 16 de febrero desde las 10.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario, según tu región.

México: 9.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Saprissa, ganador de la Concachampions en tres oportunidades, viene con la intención de trascender y sacar una buena ventaja en el Estadio Ricardo Saprissa para llegar de la mejor manera al Olímpico Universitario.

Los felinos, por su parte, han tenido un buen arranque en el Clausura de la Liga MX 2022, por lo que hace pensar que tienen las capacidades de sacar un buen resultado en Costa Rica.

En qué canal ver Saprissa vs. Pumas UNAM

La transmisión del Saprissa vs. Pumas UNAM estará a cargo de los canales Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte y Fanatiz Mexico; en Costa Rica, por Repretel Canal 6, Fox Sports App, Repretel En Vivo, ESPN Norte y Star+; y en Estados Unidos, por TUDN.com, TUDN USA, FOX Sports App y TUDN App.

Saprissa vs. Pumas UNAM: posibles alineaciones

Saprissa: Angulo, Bolaños, Cortés, Cruz, Céspedes, Espinoza, Guzmán, Marín, Taylor, Torres y Villegas. DT: Iñaki Alonso.

Pumas: González, Rodríguez, Freire, Ortiz, Mozo, López, Meritao, Álvarez, Saucedo, Rogerio y Dinenno. DT: Andrés Lillini.

Dónde van a jugar Saprissa vs. Pumas UNAM

El Estadio Ricardo Saprissa Aymá, es un recinto futbolístico propiedad del Deportivo Saprissa, inaugurado el 27 de agosto de 1972 y ubicado en el cantón de Tibás en la provincia de San José, Costa Rica.