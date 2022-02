[En Vivo] Transmisión Olimpia vs. César Vallejo ahora, Copa Libertadores 2022

Olimpia vs. César Vallejo EN VIVO se miden en el Estadio Defensores del Chaco por la vuelta de la Fase 1 en la Copa Libertadores 2022. El encuentro inicia a las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Paraguay) a través de la señal de ESPN por TV. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes e infórmate con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, así como el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de goles.

Olimpia: Alfredo Aguilar, Alejandro Silva, Saúl Salcedo, Derlis Gonzalez, Iván Torres, Guillermo Paiva, Antolin Alcaraza, Edgardo Orzusa, Jorge Recalde, Víctor Salazar, Marcos Gómez.

César Vallejo: Carlos Grados, Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Arquímides Figuera, Santiago Silva, Patricio Arce, Carlos Cabello, Orlando Núñez, Carlos Ascues, Osnar Noronha, Frank Ysique.

Olimpia vs. César Vallejo: ficha del partido

Partido Olimpia vs. César Vallejo ¿Cuándo juegan? Hoy. miércoles 16 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Olimpia vs. César Vallejo?

En territorio paraguayo, el duelo Olimpia vs. César Vallejo inicia a las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Conoce aquí la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 7.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 17).

Olimpia de Paraguay tiene todo a su favor para sellar su pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores. El Decano será local en el choque de vuelta ante la Universidad César Vallejo, equipo que está obligado a ganar si quiere revertir la llave.

En Lima, por el primer duelo de esta serie, el conjunto guaraní se quedó con la victoria por 1-0 gracias al tanto de cabeza de Jorge Recalde. Los poetas trataron de reaccionar, pero un remate de Osnar Noronha al travesaño y un tiro libre de Abdiel Arroyo, que el portero rival envió al córner, fueron sus únicas chances claras.

Con el objetivo de proponer un juego más vistoso, el entrenador ‘Chemo’ del Solar realizaría hasta seis cambios en su once titular. La variante más destacada sería la inclusión de Arroyo, el más peligroso en la ida, desde el inicio del cotejo.

A diferencia de Olimpia, tres veces campeón de la Libertadores, César Vallejo nunca ha podido disputar la fase de grupos del torneo. De hecho, en sus siete duelos anteriores, los trujillanos no registran victoria alguna.

¿Dónde ver Olimpia vs. César Vallejo?

Salvo Argentina y Chile, la transmisión del Olimpia vs. César Vallejo en Sudamérica irá por la señal de ESPN en la TV por cable y/o satélite.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN

Costa Rica: Tigo Sports+

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS.

¿Cómo seguir Olimpia vs. César Vallejo ONLINE?

Por internet, podrás seguir la transmisión de Olimpia vs. César Vallejo a través de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará con el minuto a minuto más completo.

Alineaciones probables de Olimpia vs. César Vallejo

¿Dónde juegan Olimpia vs. César Vallejo?

El escenario que albergará este cotejo será el Estadio Defensores del Chaco, principal recinto deportivo de Paraguay, ubicado en la capital de este país (Asunción).

Pronósticos de Olimpia vs. César Vallejo

Las previsiones de las principales casas de apuestas le dan un absoluto favoritismo al local Olimpia, que paga apenas un máximo de 1,40 veces lo invertido si gana. En caso de empate, la cuota llega a los 4,66, mientras que la victoria de César Vallejo alcanza los 8,50.