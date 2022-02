León vs. Guastatoya EN VIVO: hora y canal para ver el duelo por la Concachampions

León vs. Guastatoya EN VIVO HOY, miércoles 16 de febrero, desde el Estadio Doroteo Guamuch Flores a partir de las 5.00 p. m. (hora mexicana) y 6.00 p. m. (hora peruana). El duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Concachampions contará con la transmisión EN DIRECTO a través de la señal de Fox Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

León vs. Guastatoya: ficha del partido

Concacaf Champions League León vs. Guastatoya ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 16 de febrero ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora mexicana) ¿Dónde? Estadio Doroteo Guamuch Flores ¿Canal? Fox Sports

León vs. Guastatoya: ¿cómo llegan?

La ida de los octavos de final de la Concachampions tendrá un interesante duelo entre el León de México y el Deportivo Guatastoya. Pese a ser dos escuadras que no cuentan con un gran historial en el certamen continental, esperan llegar lo más lejos posible en esta campaña.

El conjunto guatemalteco marcha en la segunda posición del torneo local y es uno de los invictos del torneo. En su última presentación, igualaron 2-2 ante Comunicaciones y alcanzaron las 15 unidades en el campeonato Clausura.

Por su parte, el plantel del peruano Santiago Ormeño no logra revalidar lo hecho en la temporada 2021 y en cinco jornadas disputadas de la Liga MX solo han conseguido un triunfo. Actualmente, marchan muy lejos de los primeros lugares y vienen de caer por 2-1 ante Pumas .

¿A qué hora juega León vs. Guastatoya?

La transmisión del partido entre León vs. Guastatoya EN VIVO empezará a partir de las 6.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 5.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el León vs. Guastatoya?

El duelo por los octavos de final de la Concachampions 2022 irá por la señal de FOX Sports, Star Plus y Fanatiz (México).

Brasil: ESPN (Brasil), GUIGO, Star+, NOW NET e Claro, Watch ESPN Brasil

Costa Rica: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

El Salvador: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

Guatemala: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

México: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fanatiz Mexico

Panamá: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

Estados Unidos: Foxsports.com, Fox Sports 1, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX Sports App

Venezuela: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte.

Canadá: OneSoccer

¿Cómo ver Fox Sports EN VIVO?

Argentina: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo)

Chile (Fox Sports 1): canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD)

Colombia: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV)

Ecuador: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union)

Paraguay: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable)

Perú: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV)

Uruguay: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo)

Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo ver León vs. Guastatoya ONLINE GRATIS?

En caso de que no cuentes con ESPN y Star Plus, tienes la opción de seguir el León vs. Guastatoya vía la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes, donde te enterarás del minuto a minuto, incidencias y podrás revivir los goles del compromiso.

¿Dónde juegan León vs. Guastatoya?

El recinto que albergará este duelo será el Estadio Doroteo Guamuch Flores, coloso ubicado en la Ciudad de Guatemala, y es el estadio más grande del país con una capacidad para acoger a más de 30.000 espectadores.