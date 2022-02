HOY Bayern Múnich vs. Salzburgo EN VIVO por los octavos de final de la Champions League

Bayern Múnich vs. Salzburgo chocan HOY en el Red Bull Arena (Salzburgo) por los octavos de final de la UEFA Champions League desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Podrás ver el encuentro EN VIVO mediante las señales de ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, tienes la opción de seguir ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy vía la web de La República Deportes.

Bayern Múnich vs. Salzburgo: ficha del partido

Partido Bayern Múnich vs. Salzburgo ¿Cuándo juegan? Hoy, 16 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Red Bull Arena (Salzburgo) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Bayern Múnich vs. Salzburgo: previa

Los bávaros llegan tras una sorpresiva derrota (4-2) ante el modesto Bochum por la jornada 22 de la Bundesliga; no obstante, permanecen como únicos líderes del torneo alemán con 52 puntos, a seis del segundo lugar, Borussia Dortmund.

Por Champions League, lideraron sin problemas el Grupo E con 18 unidades, compartido con Benfica (8) FC Barcelona (7) y Dinamo de Kiev (1).

Por otro lado, los austriacos avanzaron por primera vez a los octavos de final tras quedar segundos del Grupo G con 10 puntos y a uno del primero Lille (11). Esta será la tercera ocasión en la que enfrentan a los dirigidos por Julian Nagelsmann y buscarán sumar su primera victoria, puesto a que en los anteriores enfrentamientos, cayeron derrotados.

Por la Bundesliga de Austria, al igual que el Bayern, son líderes absolutos, pero con 14 unidades de diferencia con el segundo, Wolfsberger (34). Asimismo, son el equipo que más goles marcó (44) y el que menos recibió (13).

Bayern Múnich vs. Salzburgo: último encuentro en la fase de grupos

Bayern Múnich vs. Salzburgo: historial

Bayern Múnich 3-1 Salzburgo | 25.11.2020 | Champions League

Salzburgo 2-6 Bayern Múnich | 3.11.2020 | Champions League.

Bayern Múnich vs. Salzburgo: posibles formaciones

Bayern Múnich: Sven Ulreich; Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernández; Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Kingsley Coman; Thomas Müller, Leroy Sané y Robert Lewandowski.

Sven Ulreich; Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernández; Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Kingsley Coman; Thomas Müller, Leroy Sané y Robert Lewandowski. Salzburgo: Philipp Köhn; Rasmus Nissen Kristensen, Oumar Solet, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer; Mohamed Camara, Nicolás Capaldo, Brenden Aaronson, Nicolas Seiwald; Noah Okafor y Karim Adeyemi.

Bayern Múnich vs. Salzburgo: horarios

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Salzburgo?

ESPN 2 y Star Plus serán las señales encargadas de llevar el partido EN VIVO. Conoce los canales a sintonizar según tu ubicación y servicio de cable.

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Salzburgo EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Salzburgo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Múnich vs. Salzburgo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes .

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Bayern Múnich vs. Salzburgo?

Para acceder a Star Plus para ver el Bayern Múnich vs. Salzburgo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

UEFA Champions League: resultados de ayer

PSG 1-0 Real Madrid

Sporting de Lisboa 0-5 Manchester City.

UEFA Champions League: próximos partidos

Chelsea vs. Lille | 22.2.2022 | 3.00 p. m. (hora peruana)

Villarreal vs. Juventus | 22.2.2022 | 3.00 p. m. (hora peruana)

Atlético de Madrid vs. Manchester United | 23.2.2022 | 3.00 p. m. (hora peruana)

Benfica vs. Ajax | 23.2.2022 | 3.00 p. m. (hora peruana).

Bayern Múnich vs. Salzburgo: ¿Dónde juegan?

El duelo entre bávaros y toros rojos tendrá lugar en el Red Bull Arena, ubicado en Salzburgo y con capacidad para 31.895 espectadores.