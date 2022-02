Sin Gustavo Dulanto: las posibles alineaciones de Sheriff y Braga por la Europa League

Sheriff Tiraspol volverá a las competencias internacionales para disputar los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. Gustavo Dulanto no podrá estar presente por acumulación de tarjetas amarillas, al igual que su compañero Edmund Addo.

Sheriff vs. SC Braga: posibles alineaciones

Sheriff: Georgios Athanasiadis; Renan Guedes, Keston Julien, Patrick Kpozo, Alexandr Belousov; Sébastien Thill, Andriy Bliznichenko; Adama Traoré, Dimitris Kolovos, Bruno y Momo Yansané.

Sheriff vs. SC Braga: posibles bajas

Sheriff: Gustavo Dulanto y Edmund Addo .

. SC Braga: David Carmo, Diogo Leite, Lucas Mineiro y Sequeira.

Sheriff vs. SC Braga: horarios

El encuentro entre moldavos y portugueses iniciará desde las 12.45 p. m. en horario peruano. Revisa a qué hora se juega según tu ubicación.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

¿Cómo ver Sheriff vs. SC Braga ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sheriff vs. SC Braga por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.