Los culés saldrán con todo: los posibles ‘onces’ del FC Barcelona y Napoli por la Europa League

El FC Barcelona debuta en la Europa League 2022 ante Napoli por los dieciseisavos de final y Xavi Hernández, pese a contar con bajas importantes, saldrá con un equipo temible en busca de la victoria. Mientras que los dirigidos por Luciano Spalletti buscarán una nueva revancha ante los culés, puesto que no han logrado derrotarlos por el momento.

Barcelona vs. Napoli: posibles alineaciones

FC Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Jordi Alba, Éric García, Gerard Piqué, Sergiño Dest, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pedri González, Pablo Páez “Gavi”, Ferran Torres y Adama Traoré.

Napoli: Alex Meret, Mário Rui, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo, André Zambo Anguissa, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski, Eljif Elmas y Victor Osimhen.

Barcelona vs. Napoli: posibles bajas

FC Barcelona: Ronald Araújo, Memphis Depay, Ansu Fati, Clement Lenglet, Sergi Roberto, Samuel Umtiti y Moussa Wague.

Napoli: Stanislav Lobotka, Hirving Lozano y Matteo Politano.

Barcelona vs. Napoli: horarios

España: 6.45 p. m.

Italia: 6.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Barcelona vs. Napoli: pronósticos de las casas de apuestas

Betsson: gana Barcelona (2,00) | Empate (3,65) | Napoli (3,70)

Inkabet: gana Barcelona (1,95) | Empate (3,60) | Napoli (3,80)

Doradobet: gana Barcelona (1,95) | Empate (3,66) | Napoli (4,00)

Meridianbet: gana Barcelona (1,99) | Empate (3,58) | Napoli (3,78)

Te apuesto: gana Barcelona (1,93) | Empate (3,50) | Napoli (3,75).

¿Cómo ver Barcelona vs. Napoli ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Napoli por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.