¿Tendremos el partido del año? El análisis del PSG vs. Real Madrid por la Champions League

Paris Saint-Germain y el Real Madrid protagonizan uno de los duelos más esperados de los octavos de final de la Champions League. En este enfrentamiento de ida, el máximo campeón de Europa visita a uno de los equipos más llamativos del mundo: a uno lo acompaña la historia; al otro, los nombres.

Este encuentro a disputarse en el Parque de los Príncipes no solo reúne a dos rivales de alto calibre, sino también historias particulares de cada lado: desde reencuentros esperados, posibles cambios de camiseta, diferentes estilos de juego y delanteros más que prometedores. Es por ello que cada detalle de lo que pase hoy en París podría influir en lo que pase en la llave y en el futuro .

En la siguiente nota, repasa todos los duelos paralelos que tendremos este martes en uno de los partidos que enmarcaran el 2022.

El reencuentro de Messi y su eterno rival

Lionel Messi jugó en el FC Barcelona hasta mayo del 2021. Foto: Liga Santander.

No está en su mejor momento, pero el rival no es cualquiera. Lionel Messi se reencuentra con una de sus víctimas favoritas de su carrera: el Madrid. No solo por ser el máximo goleador de los clásicos españoles (26 tantos), sino también por la ventaja que tiene ante el cuadro blanco en el historial general y en duelos por Champions League .

Si bien es cierto, el exdelantero del FC Barcelona no les marca desde mayo del 2018 en el 2-2 del Camp Nou (siete partidos en total), su presente temporada en la Copa de Europa le ha sonreído en su aún breve paso por el PSG: cinco goles en cinco partidos. Una buena actuación ante los merengues sería el salto de calidad que esperan del argentino en París.

El dilema de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé anotó el único tanto del partido sobre la hora. Foto: prensa PSG

No es un secreto el sentimiento que tiene Kylian Mbappé con el Real Madrid. De niño, el exfutbolista del Mónaco era un abierto fanático del cuadro merengue y de Cristiano Ronaldo, máximo goleador y leyenda del club. Ese aún ‘amor prohibido’ casi se hace realidad en el verano europeo del 2021, cuando Florentino Pérez ofreció hasta 200 millones por el campeón del mundo.

El francés termina contrato con el cuadro parisino en junio de este año y todo indicaría que su destino sería vestir de blanco, esto deja pensar que el enfrentamiento debe generar un dilema en él . Si bien nadie duda que dará su 100% por el PSG, una posible eliminación del cuadro blanco sería una situación “incomoda”. Ni qué decir si la situación queda al revés, las críticas serían abrumadoras.

Duelo de técnicos: Pochettino vs. Ancelotti

Ancelotti y Pochettino tienen a sus equipos en los primeros lugares de sus ligas. Foto: Composición LR/Real Madrid/PSG.

Con tantas estrellas en el campo no es una locura pensar que el partido puede resolverse fuera de él . La audacia táctica de Carlo Ancelotti o de Mauricio Pochettino será clave para clasificar a los cuartos de final. Por su parte, el estratega italiano llega a este encuentro en el momento más complicado de la temporada: múltiples empates en Liga Santander y eliminados de la Copa del Rey.

El juego merengue no transmite seguridad, más aún con la ausencia de Benzema por varios partidos, pero la saga defensiva ha demostrado ser muy sólida a lo largo del año, por lo que Ancelotti sabe que esa debe ser su fortaleza.

En cuanto al París, Pochettino ha recibido muchas críticas por el juego más que por los resultados, ya que tienen una amplia ventaja en la Ligue 1 y la fase de grupos de Champions la pasaron sin problemas. La deficiencia del cuadro francés pasa por la ausencia de una identidad con tantos nombres destacados en el plantel, las lesiones y el poco dinamismo del equipo. Una eliminación con todos los esfuerzos económicos que se hicieron esta temporada significaría un fin irreversible.

¿Y Neymar?

Neymar tiene como gran objetivo ganar la Champions League con el PSG. Foto: EFE

El más esperado. En su quinto año en el cuadro francés, Neymar aún no cumple la asignatura pendiente que prometió en su salida del FC Barcelona. Si bien el nivel mostrado en las fases de eliminación de las últimas dos temporadas fue muy alto, no logra dar el salto de calidad que le piden los ultras cada año .

‘Ney’ llega tocado al encuentro, no juega hace más de dos meses por lesión y mucho no se le puede pedir. Lo ideal sería que tome ritmo para el partido de vuelta, aunque los hinchas (otra vez) esperan que no sea demasiado tarde.

Benzema y Vinicius Jr.: las armas del Madrid

Real Madrid no tuvo problemas en vencer a Athletic Bilbao en la final de la Supercopa de España. Foto: AFP

A diferencia de los altibajos del tridente Messi-Neymar-Mbappé desde agosto, el duo Benzema-Vinicius ha sido uno de lo más destacados de Europa. Con 36 goles entre los dos en Liga Santander y en Copa de Europa, la escuadra merengue a logrado avanzar de manera sólida en esta primera parte del año competitivo gracias a su aporte.

Si bien Karim llega tocado, Vinicius está en su mejor momento y parece imparable, por lo que las defensas del PSG deberán estar muy atentos, ya que un descuido sería decisivo.