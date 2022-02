Van por todo: PSG presentó su lista de convocados para el duelo ante el Real Madrid

Paris Saint-Germain recibe este martes 15 de febrero al Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El cuadro español arribó el último lunes 14 a la capital francesa con su delegación completa. Por su parte, el cuadro parisino recién anunció a sus convocados esta mañana en una lista con sorpresas y ausencias.

La gran noticia para el PSG es el regreso de Neymar. El jugador brasileño no juega desde el 28 de noviembre del año pasado en la victoria 3-1 ante el Saint-Étienne, en ese encuentro se lesionó el tobillo izquierdo y fue baja todos estos meses. Ante el Madrid se espera que tenga algunos minutos, aunque la idea principal es que llegue al 100% al partido de vuelta.

El cuadro parisino anunció el plantel que estará presente en el Parque de los Príncipes. Foto: Twitter.

La ausencia más destacada es la de Sergio Ramos. El defensa español jugó y anotó un gol en el 4-0 ante el Stade de Reims del 23 de enero, pero días después sufrió una lesión en el gemelo derecho que lo apartó para este encuentro.

PSG vs. Real Madrid: posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler; Ángel Di María, Lionel Messi y Kylian Mbappé .

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Marco Asensio, Vinícius Júnior y Karim Benzema.

PSG vs. Real Madrid: ¿cuándo juegan?

El candente duelo por los octavos de final tendrá lugar este martes, 15 de febrero. La vuelta se jugará el 9 de marzo.

PSG vs. Real Madrid: ¿a qué hora juegan?

En territorio peruano, el cotejo entre franceses y españoles arrancará desde las 3.00 p. m.. Revisa el horario del juego según tu ubicación.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver PSG vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.