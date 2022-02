Carlo Ancelotti sobre Kylian Mbappé: “Hoy es el mejor jugador de Europa”

Real Madrid cayó 1-0 ante PSG en el Estadio Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final de la Champions League. Un agónico tanto de Kylian Mbappé decretó la derrota merengue cuando parecía que se irían de París con un valioso empate. Tras el encuentro, el delantero francés fue resaltado por Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid.

En declaraciones para Movistar, ‘Carletto’señaló que Mbappé “hoy es el mejor jugador de Europa” y que “ha sido determinante” en la ida de los octavos de final de la Champions League. El italiano también analizó el rendimiento de su equipo en el Parque de los Príncipes.

“La salida con el balón no ha sido buena. No hemos sido capaces de salir de la presión rival. Con el balón hemos fallado mucho y por eso no tuvimos oprtunidades”, sostuvo el estratega merengue. Pese a la caída, Ancelotti aprovechó para dejar un mensaje optimista de cara al duelo de vuelta.

“Vamos a jugar un partido distinto en nuestro estadio. Estoy convencido que con la gente en el Bernabéu será diferente”, aseguró. Finalmente el DT italiano se mostró confiado al referirse a las suspensiones de Mendy y Casemiro. “Teníamos dos apercibidos y a los dos les sacaron amarilla. Vamos a reemplazarlos bien”, sentenció.