¿Cómo y a qué hora ver EN VIVO PSG vs. Real Madrid vía ESPN por la Champions League?

PSG vs. Real Madrid se enfrentarán HOY, martes 15 de febrero, por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. El compromiso entre parisinos y españoles empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Parque de los Príncipes. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE con el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

PSG vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido PSG vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Martes 15 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

PSG vs. Real Madrid: la previa

Una final adelantada. En medio de los rumores que vinculan al extremo Kylian Mbappé al Real Madrid, el PSG tendrá la dura misión de vencer en los octavos de final al equipo más ganador en la historia de la Champions League.

En un duelo caracterizado por las rivalidades y la revanchas, varios de los dirigidos por Mauricio Pochettino tienen un pasado merengue y llegan con toda la motivación. Keylor Navas, Achraf Hakimi, Ángel Di María y Sergio Ramos son algunos de los exmadridistas .

Este enfrentamiento también será especial para Lionel Messi, porque el astro albiceleste mantiene una rivalidad con la escuadra de Carlo Ancelotti luego de su paso por el Barcelona. Asimismo, hace unas horas, se anunció que el exculé Neymar se recuperó de su lesión y entraría a la lista de convocados.

Mira el último gol que le anotó Lionel Messi al Real Madrid

Por su parte, el equipo del joven atacante Vinicius Junior intentará dar el golpe en su visita al Parque de los Príncipes. Si bien llegaron a territorio parisino con todo su plantel, la principal duda gira en torno a la presencia del goleador Karim Benzema, el francés llega sentido y lo esperarán hasta el último momento.

PSG vs. Real Madrid: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juega PSG vs. Real Madrid?

PSG vs. Real Madrid se verán las caras por por los octavos de final de la Champions League desde la 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para seguirlo según tu ubicación.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Real Madrid EN VIVO?

Podrás ver PSG vs. Real Madrid EN VIVO mediante la señal de ESPN. Asimismo, tienes la opción de acceder a Star Plus para ver el juego ONLINE.

¿Qué canal es ESPN?

Conoce la lista de canales de la señal de ESPN, según tu país, para que puedas disfrutar del emocionante cotejo entre PSG vs. Real Madrid.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver PSG vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

En caso de que no cuentes con ESPN y Star Plus, tienes la opción de seguir el PSG vs. Real Madrid vía la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes, donde te enterarás del minuto a minuto, incidencias y podrás revivir los goles del compromiso.

¿En qué estadio se disputará el PSG vs. Real Madrid?

El escenario escogido para el PSG vs. Real Madrid es el estadio Parque de los Príncipes, casa deportiva localizada en Paris, Francia. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 47.000 asistentes.

Fixture partidos de ida de los octavos de final Champions League