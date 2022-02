ESPN 2 EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Manchester City: ¿cómo ver partido por la Champions League?

HOY Sporting de Lisboa vs. Manchester City EN VIVO se enfrentan este martes 15 de febrero por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio José Alvalade (Portugal). El duelo entre ambos equipos será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas los partidos de hoy puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Sporting de Lisboa vs. Manchester City: previa

Sporting de Lisboa llega a esta fase luego de ubicarse segundo (9 pts.) por detrás de Ajax, que sacó puntaje perfecto. El cuadro portugués tuvo una reñida fase de grupos, pues el tercero era Borussia Dortmund, que sacó el mismo puntaje, pero los lusitanos tenían mejor diferencia de goles.

Situación parecida sucedió con Manchester City, que lidero el Grupo A, aunque solo por un punto de más por encima de PSG (11 pts.). Los dirigidos por Pep Guardiola llegan motivados a este duelo, ya que marchan primeros en la Premier League y han sacado una ventaja de nueve unidades a su más cercano perseguidor, Liverpool.

Sporting de Lisboa vs. Manchester City: posible alineación

Sporting Lisboa: Adan; Inacio, Coates, Feddal; Porro, Nunes, Palhinha, Reis; Sarabia, Paulinho, Goncalves.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Foden.

Sporting de Lisboa vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Sporting de Lisboa vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Martes 15 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio José Alvalade ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora ver Sporting de Lisboa vs. Manchester City EN VIVO?

El partido entre Sporting de Lisboa vs. Manchester City EN VIVO se llevará a cabo este martes 15 de febrero desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Sporting de Lisboa vs. Manchester City EN VIVO por ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Sporting de Lisboa vs. Manchester City?

Si quieres seguir en internet el Sporting de Lisboa vs. Manchester City, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto, con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.