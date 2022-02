VER EN VIVO Santos Guápiles 0-2 New York City FC: con Alexander Callens, juegan por Concachampions

Santos Guápiles vs. New York City FC EN VIVO se enfrentan HOY martes 15 de febrero desde las 8.00 p. m. (hora peruana) por la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions League en el Estadio Nacional de Costa Rica. El encuentro es televisado por Fox Sports 2 y TUDN. Para que no te pierdas ningún detalle de este cotejo, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS gracias a la cobertura especial que se realiza en la web de La República Deportes.

Santos Guápiles: Ruiz, Arboine, Benneth, Madrigal, Rodríguez, Hernández, Mason, López, Barquero, Castro, Méndez.

Equipo titular del cuadro costarricense. Foto: Concacaf

New York City: Johnson, Chanot, Callens, Moralez, Castellanos, Amundsen, Rodríguez, Zelalem, Gray, Acevedo, Talles Magno.

Formación inicial del elenco neoyorquino. Foto: New York City

Santos Guápiles vs. New York City FC: ficha del partido

Concacaf Champions League Santos Guápiles vs. New York City FC ¿Cuándo juegan? HOY martes 15 de febrero ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nacional de Costa Rica ¿Canal? Fox Sports 2 y TUDN.

¿A qué hora juegan Santos Guápiles vs. New York City FC?

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Ver Santos Guápiles vs. New York City FC EN VIVO vía TUDN

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

¿Cómo ver EN VIVO Santos Guápiles vs. New York City FC por Fox Sports 2?

Satélite

DirecTV: canal 604 (SD) y canal 1604 (HD)

Claro TV: canal 32 (SD) y canal 1704 (HD).

Cable