PSG vs. Real Madrid EN VIVO: a qué hora, cómo y dónde ver partido de octavos de Champions League

“La llegada de Messi, a nivel mediático, es extraordinaria para el PSG, pero saber si deportivamente va a funcionar, no lo sé. Si me pongo en la piel de Messi, creo que su llegada al PSG ha sido más para ir terminando su carrera porque el impacto mediático ha sido gigantesco, algo que le puede desgastar. Creo que deportivamente ha sido un gran golpe del PSG, pero hace falta pensar en el futuro, que es Mbappé. Si yo fuera el PSG, me centraría en él y formaría un equipo a su alrededor”, manifestó David Ginola en diálogo con el diario AS.