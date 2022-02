VER Manchester United vs. Brighton EN VIVO: sigue el partido por la Premier League

Manchester United vs. Brighton juegan EN VIVO este martes 15 de febrero a las 3.15 p. m. (hora peruana) por la fecha 18 de la Premier League 2022. Este encuentro se disputará en el estadio Old Trafford y contará con la transmisión de ESPN 4 y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias de este cotejo a través de la web de La República Deportes.

Los diablos rojos vienen de una racha negativa de tres partidos sin ganar en el fútbol inglés y se ubican en el quinto lugar con 40 puntos. Por su parte, la escuadra visitante venció al Watford en la fecha anterior y ocupa el noveno puesto de la tabla con 33 unidades.

Manchester United vs. Brighton: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Brighton ¿Cuándo juegan? Martes 15 de febrero ¿A qué hora juegan? 3.15 p. m. ¿Qué canal transmite? ESPN 4 y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Old Trafford

Manchester United vs. Brighton: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Shaw; Fred, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

Brighton: Sánchez; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, Lallana, Bissouma, Moder, Cucurella; Maupay, Trossard.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Brighton?

Perú: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15. m.

Estados Unidos: 3.15 p. m. (ET) / 12.15 p. m. (PT)

México: 2.15 p. m.

Costa Rica: 2.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Paraguay: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

Italia: 9.15 p. m.

Francia: 9.15 p. m.

Alemania: 9.15 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester United vs. Brighton?

Perú: Star+, ESPN 4 Sur

Argentina: ESPN3 Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN 4 Sur

Brasil: Star+

Chile: ESPN 4 Sur, Star+

Colombia: Star+, ESPN 4 Sur

Costa Rica: Star+

Ecuador: Star+, ESPN 4 Sur

Paraguay: ESPN 4 Sur, Star+

Uruguay: ESPN 4 Sur, Star+

Venezuela: Star+, ESPN 4 Sur

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: SiriusXM FC, Peacock

España: DAZN 1, DAZN, Movistar+.

¿Cómo ver Manchester United vs. Brighton por ESPN 4?

Satélite

DirecTV: canal 604 (SD) y canal 1604 (HD)

Claro TV: canal 32 (SD) y canal 1704 (HD).

Cable

Claro TV: canal 61 (SD) y canal 520 (HD)

Movistar TV: canal 501 (SD) y canal 744 (HD)

Star Globalcom: canal 38.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Brighton?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Brighton debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Brighton?

El encuentro entre Manchester United vs. Brighton se jugará en el estadio Old Trafford, ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra.