¿A qué hora ver Barcelona SC vs. Montevideo City Torque HOY por la Copa Libertadores?

Barcelona SC vs. Montevideo City Torque EN VIVO juegan a partir de las 7.30 p. m. (horario peruano y ecuatoriano) y 9.30 p. m. (hora uruguaya) por el duelo de vuelta en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental Isidro Romero, con televisación a cargo de ESPN. Si quieres seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, narración minuto a minuto y videos de los goles, ingresa a La República Deportes.

Solo uno de los dos equipos sellará su pase y enfrentará a Universitario de Deportes en la siguiente etapa de la Copa Libertadores. En el partido de ida, el Ídolo sacó un valioso empate, por lo que ante su gente y en su estadio, tiene la primera opción de quedarse con la clasificación.

Barcelona SC vs. Montevideo City: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Montevideo City ¿Cuándo juegan? Martes 15 de febrero ¿Dónde? Monumental Isidro Romero Carbo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star Plus

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Montevideo City?

El partido de vuelta entre Barcelona SC vs. Montevideo City EN VIVO y EN DIRECTO se jugará HOY martes 15 de febrero desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación de este partidazo.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Para este encuentro, las autoridades de Guayaquil autorizaron el 50% del aforo. En el partido de ida, los ídolos no supieron aguantar el empate en el estadio Centenario. Lograron ponerse arriba en el marcador gracias al tanto de Mastriani a los 7 minutos; sin embargo, sufrieron la igualdad a los 64′.

Los semifinalistas de la Libertadores 2021 señalaron que, tras el primer partido oficial que disputaron en la temporada, esperan mostrar mejoría para quedarse con el boleto a la siguiente fase, donde enfrentarán a Universitario de Deportes.

En lo que respecta al duelo de vuelta, el entrenador Fabián Bustos no podrá contar con su generador de juego Damián Díaz, quien vio la expulsión en la parte final de la ida. Su reemplazante saldría entre Erick Castillo o Christian Penilla.

Por su parte, Montevideo City Torque ya sabe lo que es ganar de visitante por un torneo de Conmebol. Dos temporadas atrás, lograron vencer 4-2 al Salvador de Bahía por la Copa Sudamericana.

En la liga uruguaya, viene de empatar con Cerro Largo y el pasado viernes cayó 2-1 ante Fénix, duelo en el que el entrenador Román Cuello dio descanso a varios de sus jugadores que hoy serán titulares en Guayaquil.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. Montevideo City?

La transmisión del Barcelona SC vs. Montevideo City estará a cargo de ESPN y Star Plus para toda la región de Sudamérica. Revisa aquí la programación según tu país.

Argentina: Fox Sports, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

Barcelona SC vs. Montevideo City vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Barcelona SC vs. Montevideo ONLINE GRATIS

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona SC vs. Montevideo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Barcelona SC vs. Montevideo City vía Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Montevideo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Barcelona SC vs. Montevideo: posibles alineaciones

Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Sosa, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Leonai Souza, Emmanuel Martínez, Erick Castillo; Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani.

Montevideo City Torque: Gastón Guruciaga; Agustín Peña, Joaquín Pereyra, Diego Arismendi, José Álvarez; Matías Santos, Nicolás Milesi, Darío Pereira, Marcelo Allende; Juan Cejas y Joaquín Cevallos.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Montevideo City?

El Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Guayaquil y propiedad del Barcelona Sporting Club, será la sede que albergará el compromiso.

Apuestas de Barcelona SC vs. Montevideo City

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito al Barcelona SC, que paga apenas 1,57 como máximo si gana. En caso de empate, la retribución puede llegar a 4,00, mientras que la victoria del Montevideo City se cotiza hasta las 7,00 veces la cantidad apostada.