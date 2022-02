Carrillo se rinde ante los ‘4 Fantásticos’: “Son los top que ha tenido el Perú”

André Carrillo jugó algunos minutos con el Al-Hilal en el Mundial de Clubes 2022, elenco que se quedó con el cuarto lugar. Antes de disputar este torneo, el futbolista de la selección peruana brindó una entrevista para el programa de Youtube La lengua, en la que mostró su admiración por Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro.

“ Paolo, el ‘Loco’, Jefferson y Pizarro son los top que ha tenido Perú. Yo soy consciente de que yo no me acerco a ellos... como que esos cuatro los veo distintos. Son diferentes, yo no me igualo a ellos. No quiero ni compararme a ellos ni mucho menos, pero a esos cuatro yo los veo como una referencia del fútbol peruano”, señaló.

André Carrillo habló sobre la victoria de Perú ante Colombia

Por otro lado, André Carillo se refirió al choque entre la selección peruana y Colombia en Barranquilla y destacó el triunfo obtenido. “En Colombia nos controlaron. Yo toqué muy poco la bola. Después del partido me dijeron ‘partidazo, Carrillo’... pero en el campo me sentí aplastado. Ellos fueron mejores... igual ganamos. Era lo que necesitábamos”, manifestó.

PUEDES VER: André Carrillo impidió que un guardia retire a un niño del campo y le obsequió su camiseta

Además, la ‘Culebra’ admitió que no tuvo un buen compromiso ante los cafeteros. “Después del partido vi mis estadísticas: solo toqué 12 bolas y todas fueron rechazos. Eso no es jugar bien, como de equipo chico. Pero sabíamos lo que teníamos que hacer: defender y buscar una contra”, finalizó.