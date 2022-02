Hernán Barcos elogió el buen momento de Álex Valera con Universitario

Álex Valera es el jugador más destacado que tiene Universitario en la actualidad de la Liga 1 Betsson 2022. Su buen momento no es ajeno para los rivales del torneo peruano, y así lo hizo saber Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, quien tuvo palabras de elogio para el deportista peruano.

El ‘Pirata’ fue consultado por el desempeño que viene realizando el ‘9′ de la ‘U’ y no dudó en resaltar sus cualidades que muestra partido a partido.

“ Álex Valera es un buen jugador, claro que tiene cosas para mejorar pero está en buen momento para hacerlo. Tiene mucho para darle no solo a la U, sino a Perú ”, dijo Hernán Barcos en diálogo para RPP.

En el 2021, Valera y Barcos fueron goleadores en sus respectivos equipos. Foto: composición Liga 1

Durante la entrevista para la emisora de radio, el jugador de Alianza Lima también habló por los 121 años que cumple el elenco victoriano. El futbolista argentino mencionó lo que sería el regalo ideal para todos los hinchas blanquiazules.

“Lo que faltaría regalarle al hincha de Alianza Lima sería una buena participación en Copa Libertadores y conseguir el bicampeonato. El hincha ya empieza a soñar. Este año vamos a trabajar para eso”, apuntó Barcos.

Hernán Barcos reveló por qué se quedó en Alianza Lima pese a que llegó una oferta del exterior

El ‘Pirata’ también detalló en RRP sobre la chance que tuvo de emigrar a otro equipo antes que iniciara la Liga 1. El argentino señaló el por qué decidió quedarse en La Victoria.

“Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar . Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza por plata”, dijo Hernán Barcos.

“A Alianza Lima le ofrecieron un dinero, pero trabajamos en conjunto y finalmente me quedé, era también mi decisión”, agregó el futbolista de Alianza Lima.