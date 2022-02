Exfutbolista del PSG cuestiona a Lionel Messi: “Su llegada fue para ir terminando su carrera”

Siguen las críticas. Pese a encontrarse en la cima de la Ligue 1, los hinchas del PSG no se encuentran conformes con el rendimiento de su equipo y la preocupación aumenta previo al duelo ante el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Uno de los más señalados es Lionel Messi, el argentino no ha demostrado su mejor nivel y un exfutbolista del club tuvo duros comentarios al respecto.

“Yo siempre digo que después de 13 años en el Barça y estar adaptado al sistema, te encuentras con 34 años en otro ambiente y es difícil. Aun siendo uno de los mejores en el terreno de juego, físicamente es complicado adaptarse. Luego, en el Barça, todo el equipo jugaba para él, él jugaba para el equipo y lo conocía todo, sus compañeros, el equipo, el club, la ciudad. En París es diferente ”, manifestó David Ginola en diálogo con el diario AS.

Asimismo, analizó el impacto que tuvo el arribo del atacante a la institución parisina. Si bien hubo grandes beneficios a nivel mediático, el exjugador considera que, en torno a lo deportivo, no pasó lo mismo. Por tanto, se debería pensar en potenciar el plantel.

“La llegada de Messi, a nivel mediático, es extraordinaria para el PSG, pero saber si deportivamente va a funcionar, no lo sé. Si me pongo en la piel de Messi, creo que su llegada al PSG ha sido más para ir terminando su carrera porque el impacto mediático ha sido gigantesco, algo que le puede desgastar. Creo que deportivamente ha sido un gran golpe del PSG, pero hace falta pensar en el futuro, que es Mbappé . Si yo fuera el PSG, me centraría en él y formaría un equipo a su alrededor”, aseguró.

Por otra parte, Mauricio Pochettino espera contar con con todas sus cartas ofensivas para disputar el cotejo de ida de la Liga de Campeones. La principal preocupación se relaciona con Neymar, el brasileño ya se encuentra recuperado de su lesión y se espera que pueda contar con algunos minutos junto a la ‘Pulga’ y Kylian Mbappé.