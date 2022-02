PSG vs. Real Madrid EN VIVO: últimas noticias del partido por los octavos de la Champions League

Todo sucedió en el año 2001, cuando el capitán de la selección argentina tenía 14 años y estaba a punto de fichar por el FC Barcelona. En ese momento Javier Pérez Farguell, directivo del cuadro catalán, se sorprendió al ver el contrato de la joven promesa que sugería un monto de 100 millones de pesetas que la autoridad blaugrana consideraba excesivo.

“¿Quién se cree que es? ¿Maradona? Paremos esto y que regrese a Argentina”, señaló Pérez Farguell en aquel entonces, deteniendo la operación hasta nuevo aviso.

En ese tiempo, el exfutbolista Jorge Valdano era director general del Real Madrid y estaba al tanto de la situación de Lionel Messi. El ex estratega argentino estaba dispuesto a ofrecer una cifra mayor a la del FC Barcelona, aunque no quería entrar en un conflicto con el club blaugrana, por lo que no hizo una propuesta formal.