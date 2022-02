Una historia sin contar: el día en que Lionel Messi pudo llegar al Real Madrid

Este martes 15 de febrero, Real Madrid se enfrentará a Paris Saint-Germain por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, duelo que también genera una fuerte disputa entre las máximas figuras de ambos cuadros debido a sus historias pasadas. Tal es el caso del atacante Lionel Messi, quien actualmente milita en el conjunto francés, pero que guarda una intensa rivalidad con la escuadra blanca que se remonta a sus días en el FC Barcelona.

No obstante, la historia pudo ser otra. En la previa del cotejo por el torneo de la UEFA, el diario Le Parisien recogió las declaraciones del periodista español y experto en LaLiga Santander, Guillem Balagué, en las que reveló que el astro argentino estuvo muy cerca de fichar por el equipo que actualmente dirige Carlo Ancelotti.

Todo sucedió en el año 2001, cuando el capitán de la selección argentina tenía 14 años y estaba a punto de fichar por el FC Barcelona. En ese momento Javier Pérez Farguell, directivo del cuadro catalán, se sorprendió al ver el contrato de la joven promesa que sugería un monto de 100 millones de pesetas que la autoridad blaugrana consideraba excesivo.

“¿Quién se cree que es? ¿Maradona? Paremos esto y que regrese a Argentina”, señaló Pérez Farguell en aquel entonces, deteniendo la operación hasta nuevo aviso.

En ese tiempo, el exfutbolista Jorge Valdano era director general del Real Madrid y estaba al tanto de la situación de Lionel Messi. El ex estratega argentino estaba dispuesto a ofrecer una cifra mayor a la del FC Barcelona, aunque no quería entrar en un conflicto con el club blaugrana, por lo que no hizo una propuesta formal.

Finalmente, el acuerdo entre el cuadro culé y el ‘10′ argentino se solucionó no sin antes dejar una gran incógnita sobre qué hubiera pasado de concretarse la oferta de Valdano.

Real Madrid vs. PSG

El Parque de los Príncipes será el escenario del duelo de ida por los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y PSG. El cotejo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana).

