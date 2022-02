¿Fecha de caducidad? Guardiola habla de su futuro y evita compararse con Ferguson

No piensa en el final. A pocas horas de disputarse el duelo entre Manchester City y Sporting Lisboa por los octavos de final de la Champions League, Pep Guardiola se vio sorprendido por las preguntas en torno a su futuro en la escuadra ciudadana. El español salió al frente con una respuesta graciosa.

“ No voy a hacer como Sir Alex Ferguson, no os preocupéis. Me queda un año y medio de contrato todavía, es mucho tiempo . Hay un buen ambiente, y eso siempre ayuda”, manifestó el estratega en conferencia de prensa.

El Manchester City lidera la tabla de posiciones de la Premier League 2021-22. Foto: twitter @premierleague

Asimismo, uno de los aspectos que resaltó es el buen clima que se tiene la institución. “Nos conocemos muy bien, y aceptamos las cosas buenas y malas del resto. Son seis temporadas ya. Siempre ha habido un buen ambiente, de lo contrario no hubiésemos ganado cosas. Lo más importante es tener una buena relación”, añadió.

En relación a su próxima presentación en Lisboa, Pep mostró su agrado por la competencia interna que existe en su plantilla. “ Son enemigos cada día, cuando luchan por un puesto en el equipo, pero luego tienen que ser como hermanos el fin de semana. No es fácil. Puede haber problemas porque todos quieren jugar, pero se respetan mucho los unos a los otros y respetan las decisiones ”, puntualizó.

Por otra parte, muchos consideran que el saldo pendiente del estratega catalán con los celestes gira en torno a levantar una Liga de Campeones y su intención sería lograrlo antes de finalizar su contrato. La campaña pasada estuvo cerca de hacerlo; sin embargo, el Chelsea de Thomas Tuchel los venció en la final.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Sporting Lisboa?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester City vs. Sporting Lisboa?

Si deseas ver el Sporting Lisboa vs. Manchester City debes sintonizar la señal de ESPN 2 y Star+. En el caso de que quieras acceder al minuto a minuto del partido, puedes hacerlo en La República Deportes.