Hakimi sobre su paso por los merengues: “El Real Madrid no quiso apostar tanto por mí”

En la previa del PSG vs. Real Madrid, que se jugará en el Parque de los Príncipes, por la ida de los octavos de final por la UEFA Champions League, el encuentro se empieza a calentar con las últimas declaraciones del lateral derecho Achraf Hakimi. El marroquí habló sobre su paso por el club merengue y las sensaciones que le dejó estar ahí durante varias temporadas.

El futbolista de 23 años habló con el diario Marca y confesó que no pasó buenos momentos en el Real Madrid, ya que sintió que el club blanco nunca apostó por él. “En el Madrid creo que seguían sin apostar por mí aunque podría seguir jugando a un gran nivel. Y luego cuando me marché al Inter traspasado había también una opción de compra del Madrid y tampoco la ejecutó, así que creo que el Madrid no quiso apostar tanto por mí como otros clubes” , inició.

Hakimi mencionó que agradece no haberse quedado en el conjunto blanco porque eso le permitió conocer otras ligas y crecer profesionalmente. “Estoy contento porque creo que estos clubes no se equivocaron al apostar por mí”. En la actualidad, el marroquí es titular indiscutible en el cuadro parisino luego de su gran paso por Borussia Dortmund y el Inter de Milán.