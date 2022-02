Programación de la Champions League: partidos, hora y canales para ver los octavos

El balón vuelve a rodar por la Champions League 21-22, esta vez por los octavos de final. Para algunos amantes del deporte rey, recién en esta fase comienzan los duelos de candela, pues se enfrentan equipos de amplia historia y con jugadores élite.

En total son dieciséis equipos que conforman las ocho llaves de esta fase del torneo. Entre los cruces, destacan los partidos: PSG vs. Real Madrid, Salzburg vs. Bayern Múnich, Inter vs. Liverpool y el Villarreal vs. Juventus. A continuación conoce qué otros encuentros hay, los horarios y los canales donde serán televisados.

Programación Champions League League - octavos de final (ida)

Partido Día Hora Canal PSG vs. Real Madrid Martes 15 de febrero 3.00 p. m. Star+, ESPN Sporting Lisboa vs. Manchester City Martes 15 de febrero 3.00 p. m. Star+, ESPN RB Salzburg vs. Bayern Múnich Miércoles 16 de febrero 3.00 p. m. Star+, ESPN Inter vs. Liverpool Miércoles 16 de febrero 3.00 p. m. Star+, ESPN Chelsea vs. LOSC Martes 22 de febrero 3.00 p. m. Star+, ESPN Villarreal vs. Juventus Martes 22 de febrero 3.00 p. m. Star+, ESPN Atlético Madrid vs. Manchester United Miércoles 23 de febrero 3.00 p. m. Star+, ESPN Benfica vs. Ajax Miércoles 23 de febrero 3.00 p. m. Star+, ESPN

¿Cuándo se jugará los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions?

Según la programación de la UEFA, la vuelta de los octavos de final de la Champions irán del 8 de marzo al 16 de marzo. Conocido los resultados se armarán las llaves de cuartos de final.

Fixture Champions League