Blancos y parisinos salen con todo: posibles formaciones del PSG y Real Madrid

PSG vs. Real Madrid será el encuentro que se lleve todas las miradas mañana. El conjunto de Mauricio Pochettino quiere volver a disputar una final y para esto, saldrá con todo el poderío de su equipo, con Messi, Di María y Mbappé en todo el frente de ataque.

Por otro lado, los blancos contarán con sus mejores jugadores y saldrán al Parque de los Príncipes comandados por la experiencia de Karim Benzema y el buen presente de Vinícius Júnior. Ambos son los goleadores del conjunto merengue en LaLiga, el ‘Gato’ suma 17 tantos y ‘Vini’ 12.

PSG vs. Real Madrid: posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler; Ángel Di María, Lionel Messi y Kylian Mbappé .

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric; Marco Asensio, Vinícius Júnior y Karim Benzema.

PSG vs. Real Madrid: ¿cuándo juegan?

El candente duelo por los octavos de final tendrá lugar este martes, 15 de febrero. La vuelta se jugará el 9 de marzo.

PSG vs. Real Madrid: ¿a qué hora juegan?

En territorio peruano, el cotejo entre franceses y españoles arrancará desde las 3.00 p. m. Revisa el horario del juego según tu ubicación.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver PSG vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.