Mosquera: “Es el peor partido que hemos jugado desde que estoy aquí”

Sporting Cristal presentó a todo su plantel para la temporada 2022 este domingo 13 de febrero en su casa, el estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, la fiesta no pudo ser completa porque el conjunto rimense no ganó, y aunque pudo rescatar un empate 2-2 con FBC Melgar producto de las individualidades, dejó malas impresiones.

El entrenador Roberto Mosquera tuvo picantes declaraciones luego del encuentro, en las que señaló que sus dirigidos han estado desastrosos y que ofrecieron una versión paupérrima. Tal fue su indignación que reveló que ha sido el peor partido que ha tenido desde que es técnico del elenco celeste.

Sporting Cristal y Melgar empataron 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo. Foto: Twitter Liga 1

Sporting Cristal sumó su primer punto en el Torneo Apertura 2022, pero sigue sin ganar. En dos jornadas disputadas, acumula una derrota y un empate. En su debut en la Liga 1, perdió 1-0 de visita ante Sport Huancayo y ahora de local tampoco pudo salir vencedor. En la siguiente fecha, los del Rímac recibirán a UTC.

“Junto al partido contra Carlos Stein que perdimos aquí (Alberto Gallardo), este ha sido el peor que hemos jugado desde que estoy en Cristal ”, declaró el estratega peruano en Gol Perú. Cabe recordar que el año anterior sus pupilos cayeron 1-0 de local contra el cuadro chiclayano.

“Por la emotividad, los goles, equipos que se brindaron, pueden decir que fue bueno, pero estamos muy lejos de lo que necesitamos, hoy fuimos un equipo inconexo, sin ideas y debo hacerme cargo, soy el responsable. No es el marcador, ni quitarle mérito a Melgar, que hizo buen partido y nosotros no, pero me quedo con el recorrido anímico de mis jugadores”, agregó.