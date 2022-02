Exleyenda del United cuestiona a Rangnick: “Hay que tener lo mejor de lo mejor”

Siguen las críticas. Manchester United no logra encontrar el camino en la Premier Legue y cada vez complica más sus chances de llegar a la Champions League. Los últimos compromisos del equipo mostraron sus serias falencia defensivas y, para una exleyenda del club, el problema pasa por el entrenador Ralf Rangnick.

Paul Scholes, ganador de dos Ligas de Campeones con los red devils, consideró que la directiva no tuvo un plan claro ante la salida de Ole Gunnar Solskjaer. “El despido se veía venir, todos sabíamos que iba a pasar, pero entonces nos preguntamos: ¿cuál es el plan? Tiene que haber uno, tiene que haber un entrenador de primer nivel para revivir este club ”, manifestó el exfutbolista en diálogo con BT Sport.

Ralf Rangnick afronta su primera experiencia como entrenador en la Premier League. Foto: Manchester United

Asimismo, opinó que el actual comando técnico no tiene las credenciales para hacer cargo del plantel. “ Esto es el Manchester United, hay que tener lo mejor de lo mejor, no tener plan y traer a un director deportivo que ha entrenado dos años de los últimos 10. No me malinterpretes, me cae bien, pero parece que le falta la experiencia de haber entrenado en los últimos cinco o seis años”, precisó.

Situación del Manchester United

El empate ante el Southampton dejó al United en la quinta casilla del campeonato inglés con 40 unidades y, bajo las ordenes del estratega alemán, solo han conseguido cinco triunfos en 13 cotejos.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo afronta su peor sequía goleadora en 13 años. El atacante portugués todavía no grita un tanto en el 2022 y ya acumula seis partidos consecutivos sin anotar.