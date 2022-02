Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams EN VIVO: cómo y dónde ver el Super Bowl LVI

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams juegan EN VIVO ONLINE GRATIS HOY domingo 13 de febrero desde el Estadio SoFi de Inglewood por la final de NFL. La 56ª edición del Super Bowl se transmitirá EN DIRECTO por internet vía ESPN 2 a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Este recinto ubicado en California, considerado el más caro del mundo con sus 5.500 millones de dólares de presupuesto, se llenará con 70.000 espectadores que disfrutarán también del tradicional espectáculo del entretiempo con figuras del hip hop actual, como Kendrick Lamar, e íconos como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blidge.

¿Cómo llega Los Angeles Rams ante Cincinnati Bengals?

Sobre el campo, los Rams son ligeramente favoritos para levantar el primer Super Bowl desde el anuncio de retirada de Tom Brady, el gran especialista en las finales con un récord de siete títulos. El veterano Matthew Stafford tiene la oportunidad de reivindicarse después de vivir 12 temporadas en los Detroit Lions donde sus actuaciones se vieran opacadas por los fracasos colectivos.

¿Cómo llega Cincinnati Bengals ante Los Angeles Rams?

Los Bengals, por su lado, están comandados por el precoz Joe Burrow. A sus 25 años, y sin apenas jugar en su temporada de novato por lesión, el mariscal de campo ha sido capaz de conducir a Cincinnati a su primera aparición en el Super Bowl desde 1989. Un triunfo sería la guinda a una de las reconstrucciones más veloces y exitosas de la historia.

Con información de AFP.

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: ficha del partido

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Super Bowl LVI ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 13 de febrero ¿Dónde? Estadio SoFi de Inglewood ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde lo transmiten? ESPN 2

¿A qué hora juega Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams por el Super Bowl LVI?

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m. (ET) / 3.30 p. m. (PT)

México: 5.30 p. m.

Costa Rica: 5.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams EN VIVO ONLINE GRATIS?

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Argentina: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Bolivia: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Chile: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Colombia: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Ecuador: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en México: Canal 5, Azteca 7, ESPN, Fox Sports

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Paraguay: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Perú: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Uruguay: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Venezuela: ESPN 2

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en Estados Unidos: NBC, Telemundo

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams en España: #Vamos, Movistar Deportes.

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: probables alineaciones

Cincinnati Bengals : Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Tee Higgins, D.J. Reader, Joe Mixon, Trey Hendrickson, Mike Hilton, Jessie Bates III, Chidobe Awuzie, Vonn Bell y B.J. Hill.

Los Angeles Rams : Aaron Donald, Cooper Kupp, Jalen Ramsey, Matthew Stafford, Andrew Whitworth, Von Miller y Rob Havenstein.

¿Dónde se jugará el partido de Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams?

El lugar donde se disputará el Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams por la final de NFL en el Super Bowl 2021 es el Estadio SoFi, ubicado en la ciudad de Inglewood, estado de California, Estados Unidos.