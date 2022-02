VER Boca Juniors vs. Colón EN VIVO: en el inicio de la Liga Argentina 2022

VER Boca Juniors vs. Colón EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan en el inicio de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para HOY domingo 13 de febrero desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en La Bombonera. La transmisión estará a cargo de TNT Sports para la región de Argentina; ESPN y Star Plus para Sudamérica y también la web de La República Deportes.

El Boca Juniors de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula empieza su camino para buscar un nuevo título. En la temporada pasada, los xeneizes se quedaron con las ganas de festejar, pues su archirrival River Plate se hizo con la gloria.

A qué hora juegan Boca Juniors vs. Colón

El partido entre Boca Juniors vs. Colón se llevará a cabo HOY domingo 13 de febrero desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

En qué canal ver Boca Juniors vs. Colón

Los canales encargados de transmitir el Boca Juniors vs. Colón serán TNT Sports para la región de Argentina; ESPN y Star Plus para Sudamérica.

Argentina: TNT Sports

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Boca Juniors vs. Colón en ESPN

Boca Juniors vs. Colón en Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Colón, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Convocados Boca Juniors vs. Colón

Boca Juniors

Concentrados de Boca Juniors para el debut en la Liga Profesional 2022.

Colón

Jugadores concentrados de Colón de Santa Fe.

Boca Juniors vs. Colón