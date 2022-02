Alianza Lima vs. Sport Boys: el uno por uno de los blanquiazules tras igualdad en el Callao

Alianza Lima volvió a dejar dudas y empató sin goles en su visita al primer puerto del Perú. Los blanquiazules no pudieron con Sport Boys y sumaron sus segundo empate consecutivo en la Liga 1 2022. Si bien los íntimos generaron más opciones de gol que en su partido anterior, no pudieron concretarlas.

El cuadro de Carlos Bustos generó algunas chances de gol, algo que no lo caracteriza, pero no fueron efectivos. Al final el 0-0 fue un resultado justo para un partido en el que no hubo un claro dominador y en el que ambos equipos destacaron más por lo defensivo.

Alianza Lima vs. Sport Boys: uno por uno del cuadro victoriano

Ángelo Campos: demostró ser el dueño indiscutible del arco blanquiazul. Tuvo una aparición salvadora en el primer tiempo que sirvió para ahogarle el grito de gol a Luis Ramírez. Casi no fue exigido durante el partido pero fue determinante en el resultado final. Puntaje: 6.5.

Christian Ramos: no desentonó en el tridente defensivo blanquiazul. Casi siempre optó por la más simple y se turnó con sus compañeros en la defensa para controlar a Mauro Guevgeozián. No brilló pero tampoco defraudó. Puntaje: 6.

Christian Ramos llegó a Alianza Lima procedente de la UCV. Foto: Twitter Liga de Fútbol Profesional

Yordi Vílchez: empezó el partido como defensa central y lo terminó jugando como lateral derecho tras el replanteo de Carlos Bustos. Como zaguero no pasó apuros y por la banda aportó poco en ofensiva. Puntaje: 6.

Pablo Miguez: el uruguayo lideró la zaga blanquiazul y fue el primero de la línea defensiva en adelantarse para cortar los ataques rosados. Cortó cada vez que fue necesario pero sin generar tiros libre peligrosos para el rival. Puntaje: 6.

Oslimg Mora: tuvo un rendimiento bajo por la banda derecha. Se sumó poco en ataque y, como ya hizo costumbre, se encargó de cerrar su zona en lo defensivo. Ante un rival que atacó muy poco como Boys, fue entendible que sea el primer cambio para Carlos Bustos. Puntaje: 5.

Mora debutó en Alianza Lima en 2019. Foto: Twitter Liga de Fútbol Profesional

Josepmir Ballón: el capitán blanquiazul cumplió una difícil labor al encargarse de neutralizar a Luis Ramírez. En algunos momentos se mostró como opción en ataque aunque sus intentos fueron bien repelidos por la defensa rival. Puntaje: 5.5.

Jairo Concha: fue el mejor del campo sin ninguna duda. Asumió su rol de conductor blanquiazul y creó las opciones más claras para los victorianos. Pese a ello, fue cambiado a los 78′ y su salida se sintió en los minutos finales. Puntaje: 7.

Ricardo Lagos: su rendimiento fue de menos a más. En el primer tiempo casi pasó desapercibido y en el complemento complicó a la defensa rosada por la banda izquierda. Tuvo un disparo de tiro libre que pudo ser el primero y que pasó muy cerca al arco de Álvarez. Puntaje: 6.

Aldair Rodríguez: fue el de más bajo rendimiento en la escuadra blanquiazul. Desperdició dos chances claras de gol que pudieron darle el triunfo a los victorianos. Su participación se diluyó con el pasar de los minutos y tuvo que ser cambiado a los 68′. Puntaje: 4.

Édgar Benítez: el paraguayo ratificó que hacer la pretemporada con el equipo blanquiazul le cayó como anillo al dedo. Tuvo un segundo tiempo mejor que el primero y generó algunas ocasiones de peligro. Puntaje: 6.5.

Hernán Barcos: el atacante argentino no tuvo el mejor de sus partidos con la casaquilla ‘íntima’ pero su desempeño tampoco fue malo. Estuvo bien controlado por la dupla de centrales de Boys pero su sola presencia evitó que el cuadro rosado adelante sus líneas. Puntaje: 5.5.

Hernán Barcos marcó el gol del título 2021 de Alianza Lima. Foto: Twitter Liga de Fútbol Profesional