La dura autocrítica de Jairo Concha tras el empate ante Boys: “No podemos valorarlo”

No fue el inicio esperado. Alianza Lima no empezó de la mejor manera la Liga 1 Betsson 2022. El conjunto blanquiazul sumó su segundo empate consecutivo tras el partido ante Sport Boys y la situación de cara al arco comienza a preocupar a Carlos Bustos. Para el volante Jairo Concha, este no fue un buen resultado.

“ No podemos valorarlo (un empate). Vamos a todas las canchas a sacar los tres puntos, no se pudo dar el resultado que queríamos. Fuimos superiores casi todo el partido, nos faltó concretar las situaciones y ahora hay que pensar el próximo partido que sí o sí debemos ganar”, manifestó en diálogo con Gol Perú al culminar el cotejo.

Asimismo, el joven mediocampista consideró que a su escuadra le está costando definir las chances que genera. Si bien son uno de los planteles que mejor se reforzó en zona ofensiva, ya que hace solo unos días anunciaron la llegada de Cristian Benavente, en las primeras jornadas solo lograron anotar un tanto.

“ El fútbol se gana con goles. Tuvimos las ocasiones, pero no las pudimos concretar. Tenemos que trabajar entre semana en eso para poder asegurar los partidos ”, enfatizó.

Por otra parte, uno de los nombres que llamó la atención en la convocatoria de Ricardo Gareca para la selección peruana fue Jairo Concha. Su gran presente le permitió discutir un lugar en la Blanquirroja; sin embargo, el propio futbolista de 22 años mencionó que su presencia dependerá de su rendimiento en el torneo local.

“Creo que tengo que seguir trabajando para seguir en la mira. Sobre todo acá, en los partidos se demuestra porque uno tiene que estar”, puntualizó.