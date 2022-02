¿A qué hora juegan Liverpool vs. Burnley EN VIVO por la Premier League?

Liverpool vs. Burnley EN VIVO se enfrentan este domingo 13 de febrero, a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana), por la jornada 25 de la Premier League 2021-22. El cotejo se disputará en el Estadio Turf Moor. La transmisión estará a cargo de ESPN por TV, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Liverpool vs. Burnley: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Burnley ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de febrero ¿A qué hora? 9.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Turf Moor ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Burnley?

Desde Perú, podrás seguir el cotejo Liverpool vs. Burnley a partir de las 9.00 a. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 8.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Perú: 9.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

España: 4.00 p. m.

Aunque lleva una envidiable racha de tres victorias consecutivas, Liverpool se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Premier League con 51 puntos, más de 10 por debajo del líder Manchester City. Para acortar esa distancia, el cuadro red tiene como misión ganar en su visita al Burnley por la fecha 25 del torneo.

En la fecha anterior, los dirigidos por Jürgen Klopp se impusieron 2-0 al Leicester gracias a un doblete de Diogo Jota. Con el flamante campeón africano Sadio Mané ya reincorporado a la plantilla, el estratega alemán dispondrá de mayores opciones para poblar la zona ofensiva de su escuadra.

Liverpool no sabe de derrotas desde hace cuatro fechas. Foto: EFE

Los vinotintos, por su parte, llegan a este cotejo apremiados por su mala ubicación en la tabla de posiciones. El cuadro de Lancashire es el colero absoluto con apenas 14 unidades y en sus últimos tres cruces no ha pasado del empate, el más reciente fue un 1-1 ante Manchester United.

Liverpool lleva un historial reciente favorable contra Burnley, ya que en el 2021 se midieron tres veces y en solo una perdió. Los otros dos encuentros terminaron con victorias de 2-0 y 3-0, ambas por la liga inglesa.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Burnley?

En Latinoamérica, la señal de ESPN será la encargada de transmitir por TV el encuentro Liverpool vs. Burnley.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star Plus

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: SiriusXM FC, Peacock

España: DAZN 1, DAZN, Movistar+.

¿Cómo seguir Liverpool vs. Burnley ONLINE?

Por internet, la transmisión del Liverpool vs. Burnley estará a cargo de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes seguir el partido a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Burnley?

El recinto que acogerá este cruce será el Estadio Turf Moor, escenario deportivo ubicado en Lancashire y sede para los juegos en condición de local del club Burnley.

Alineaciones probables de Liverpool vs. Burnley

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Mané, Firmino.

Burnley: Pope; Roberts, Tarkowski, Mee, Pieters; McNeil, Westwood, Brownhill, Cornet; Jay Rodríguez, Weghorst.

Últimos partidos de Liverpool vs. Burnley