¿Cómo seguir EN VIVO Sport Boys vs. Alianza Lima vía Gol Perú por la Liga 1 Betsson?

Sport Boys vs. Alianza Lima EN VIVO se enfrentarán este domingo 13 de febrero en el estadio Miguel Grau del Callao por la segunda fecha de la Liga 1 Betsson 2022. El cotejo iniciará a partir de las 3.30 p. m. y lo podrás ver desde la señal de Gol Perú.

Sport Boys vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Sport Boys vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de febrero ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Miguel Grau del Callao ¿En qué canal? Gol Perú

Sport Boys vs. Alianza Lima: la previa

Buscan su primer triunfo. Sport Boys no empezó de la mejor manera su participación en la Liga 1 2022. La Misilera cayó en su visita a UTC de Cajamarca por 2-1 y ante su gente buscará obtener su primer triunfo en el torneo local.

Si bien el plantel de Ytalo Manzo tiene como principal objetivo la Copa Sudamericana, también esperan cumplir un buen rol en el balompié peruano y mejorar la campaña pasada. Para el duelo ante los blanquiazules pondrán contar con el goleador Mauro Guevgeozián , ya que el armenio se recuperó de la lesión que padecía y podría saltar al campo ante su exequipo.

Por su parte, Alianza Lima no pasó del empate 1-1 ante Atlético Grau en su estreno. Los dirigidos por Carlos Bustos no tuvieron una buena presentación y ante los norteños recién pudieron conseguir la igualdad en el tramo final.

Para el enfrentamiento contra los rosados, se espera que estratega argentino realice algunas modificaciones. La más llamativa sería la incorporación del central de la selección peruana Christian Ramos, mientras que en ofensiva Arley Rodríguez reemplazaría a Wilmer Aguirre.

Sport Boys vs. Alianza Lima: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Alianza Lima?

En todo el territorio peruano, el cotejo Sport Boys vs. Alianza Lima se disputará a partir de las 3.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Alemania: 9.30 p. m.

Italia: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Sport Boys vs. Alianza Lima?

La señal encargada de televisar el encuentro Sport Boys vs. Alianza Lima será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Sport Boys vs. Alianza Lima, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Sport Boys vs. Alianza Lima y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir Sport Boys vs. Alianza Lima Stein ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sport Boys vs. Alianza Lima por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Sport Boys vs. Alianza Lima: posibles alineaciones

Sport Boys: Patricio Álvarez; Edy Rentería, Renzo Revoredo, José Bolivar; Rodrigo Cuba, Jostin Alarcón, Trek Carranza, Jhilmar Lobatón, Luis Ramírez; Mauro Guevgeozián, Jesús Chavez

Alianza Lima: Ángelo Campos; Pablo Míguez, Christian Ramos, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Jairo Concha, Édgar Benítez, Josepmir Ballón, Ricardo Lagos; Hernán Barcos, Arley Rodríguez

¿Dónde juegan Sport Boys vs. Alianza Lima?

El duelo entre Sport Boys vs. Alianza Lima se desarrollará en el Estadio Miguel Grau del Callao. En dicho escenario La Misilera suele jugar de local y cuenta con una capacidad para 17.000 espectadores.

