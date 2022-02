Con Cuesta en ataque, FBC Melgar buscará dar el golpe en la Liga 1

Con Bernardo Cuesta piloteando el ataque, el FBC Melgar saldrá a dar el golpe en la fecha 2 del campeonato peruano. Este domingo 13 de febrero, desde la 1.15 p.m., visita a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

“Si se nos presenta la oportunidad de hacer gol, uno contento; pero si no es así, uno debe cumplir un trabajo en la cancha para que los compañeros puedan aprovechar oportunidades. Somos un equipo que sale siempre a la ofensiva y eso es lo importante”, apuntó el capitán del conjunto arequipeño.

En la ofensiva estará una vez más acompañado por otro goleador, Luis Iberico. Ambos han formado una dupla de temer. Cuando están bien complementados desde el medio campo, hacen difícil el trabajo de los defensas rivales. Bordacahar y Martín Pérez Guedes, ambos argentinos, podrían ser el impulso de cara al gol.

En la defensa no estará Leonel Galeano, quien aún no llena los ojos del entrenador para ser considerado en lista. De esta forma serían Ramos, Deneumostier, Orzán y Reyna los que formarían una línea de cuatro, teniendo adelante a los marcadores Walter Tandaza y Alexis Arias. En el arco no se mueve Carlos Cáceda.

Cuesta tiene 134 goles con la divisa melgariana y podría ampliar esta marca si el domingo está enchufado y con la puntería afinada hacia el arco de Cristal. “Con Cristal se hicieron siempre buenos partidos porque proponemos ataque. La idea, como dijeron algunos compañeros, es ser protagonistas jugando de locales y de visita”, concluyó.

Melgar ganó en la primera fecha a Mannucci en Trujillo, mientras que los celestes cayeron en Huancayo.