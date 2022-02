Edouard Mendy, el arquero que ganó el Mundial de Clubes y Copa Africana en seis días

Este sábado 12 de febrero, Chelsea se proclamo campeón del Mundial de Clubes tras vencer 2-1 a Palmeiras en un partido que se extendió hasta el tiempo extra. Dentro de la escuadra azul hubo un jugador que volvió a levantar una copa en menos de una semana, estamos hablando del arquero Edouard Mendy.

El guardameta de 29 años obtuvo, junto a la selección de Senegal, la Copa Africana de Naciones el pasado domingo 6 de febrero y seis días después alzó la copa del Mundial de Clubes.

Eso no es todo, el senegalés tuvo un 2021 de ensueño al obtener la Champions League, la Supercopa de Europa y el Premio The Best.

Chelsea campeón del Mundial de Clubes

El club inglés se coronó campeón del Mundial de Clubes 2022 tras vencer 2-1 a Palmeiras en el tiempo extra. Los goles de los Blues cayeron por cuenta de Romelu Lukaku (54′) y Kai Havertz (117′), mientras que por el Verdao, Raphael Veiga (63′) se encargó de inflar las redes del rival.