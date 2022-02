Con ‘Luchito’ y Zambrano: los convocados de Boca Juniors para el debut en Copa de la Liga

Boca Juniors debutará este domingo 13 de febrero en la Copa de la Liga Profesional Argentina frente al cuadro de Colón de Santa Fe. Entre las novedades de la lista de jugadores convocados está la presencia de Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Los futbolistas peruanos que integran la selección peruana tendrán la posibilidad de ser titulares en el choque ante Sabalero. Los xeneizes no tendrán un cotejo sencillo, ya que el Sabalero es el vigente campeón del certamen.

En el último entrenamiento que realizó Boca Juniors, Luis Advíncula publicó un video en el que mostraba los trabajos que realizaba el plantel dirigido por Sebastián Battaglia.

Lista de concentrados de Boca Juniors para jugar ante Colón. Foto: Twitter Boca Juniors

Boca Juniors sufre una gran baja para enfrentar a Colón

Según la información de los medios argentinos, Boca Juniors no podrá contar con la presencia de un jugador importante para el duelo ante Colón.

Se trata de Cristian Pavón, quien aún no llega a un acuerdo para la renovación de su contrato con los xeneizes . Battaglia no consideró al atacante para participar en la pretemporada y todo indica, de acuerdo a lo que señala TyC Sports, que el cordobés se marcharía al Atlético Mineiro a mediados del 2022.

“La decisión de si va a estar o no, la tomo yo. Después él tiene que definir su futuro el día de mañana. Ojalá tenga la posibilidad de renovar, pero son cosas que no me involucran. Hoy es parte del plantel”, mencionó el DT de Boca Juniors.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Colón?