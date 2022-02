Ayacucho FC vs. Carlos Stein EN VIVO: hora y canal para ver la fecha 2 de la Liga 1

Ayacucho FC vs. Carlos Stein EN VIVO se miden en el estadio Ciudad de Cumaná por la segunda fecha de la Liga 1 2022. El cotejo iniciará a las 3.30 p. m. y lo podrás ver desde la señal de Gol Perú por TV. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes, donde podrás conocer las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Ayacucho FC vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Ayacucho FC vs. Carlos Stein ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 12 de febrero ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Ciudad de Cumaná ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Carlos Stein?

El encuentro entre Ayacucho FC y Carlos Stein se podrá seguir desde las 3.00 p. m. a lo largo de todo el territorio nacional.

Luego de su debut sin victoria en la jornada previa, Ayacucho FC regresa a su fortín del Ciudad de Cumaná para buscar hacer respetar la localía ante Carlos Stein. En el reencuentro con su público tras casi dos años, los zorros esperan sumar sus primeros tres puntos para no quedarse relegados en la tabla.

El elenco ayacuchano protagonizó, junto con Deportivo Municipal, el partidazo de la fecha 1 al caer 3-2. En dicho encuentro, llegó a voltear el marcador, pero no pudo resistir y terminó concediendo la remontada. El delantero Cristian Techera anotó los dos goles para los sureños.

La última vez que se enfrentaron, la victoria fue para Ayacucho FC. Foto: Liga 1

El conjunto carlista, por su parte, igualó sin goles como local frente al ADT en un duelo de recién ascendidos. Con el punto obtenido, se ubica en la décima casilla de la tabla, pero tratará de sumar para afianzarse en puestos más altos y no tener que pelear la permanencia a fin de año.

El historial entre Ayacucho FC y Carlos Stein es reducido, debido a que los chiclayanos recién empezaron a jugar la primera división hace un par de años. Tan solo dos veces se han enfrentado ambos clubes, por Liga 1 y Copa Bicentenario, y en las dos la victoria le sonrió a los zorros.

¿Qué canal transmite Ayacucho FC vs. Carlos Stein?

La señal encargada de televisar el encuentro Ayacucho FC vs. Carlos Stein será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Cómo seguir Ayacucho FC vs. Carlos Stein ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Ayacucho FC vs. Carlos Stein por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Ayacucho FC vs. Carlos Stein?

El escenario designado para albergar este choque es el estadio Ciudad de Cumaná, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Ayacucho que funciona como sede para los juegos en condición de local de los zorros.

Historial de Ayacucho FC vs. Carlos Stein

Carlos Stein 0-1 Ayacucho FC | 20.06.21

Ayacucho FC 3-0 Carlos Stein | 19.10.20.

Pronóstico de Ayacucho FC vs. Carlos Stein

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas para este duelo, Ayacucho FC es favorito a ganar, pues su cuota máxima por victoria es de 1,72. El empate alcanza los 4,00; mientras que el triunfo de Carlos Stein llega a cotizarse hasta en 5,25 veces la cantidad invertida.