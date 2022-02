Los culés se quieren quedar con el derbi: así formarían Barcelona y Espanyol por LaLiga

El FC Barcelona y Espanyol disputarán una nueva edición del derbi catalán este domingo 13 de febrero en el RCDE Stadium. Los dirigidos por Xavi Hernández llegan motivados tras derrotar 4-2 al Atlético de Madrid, mientras que los pericos vienen de caer 2-1 ante Athletic Club.

Barcelona vs. Espanyol: posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araújo, Gerard Piqué, Sergiño Dest, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, ‘Pedri’ González, Pablo Páez ‘Gavi’, Ferran Torres y Adama Traoré.

Espanyol: Diego López, Adrià Pedrosa, Leandro Cabrera, Sergi Gómez, Aleix Vidal, Manuel Morlanes, Sergi Darder, Tonny Vilhena, Javier Puado, Óscar Melendo y Raúl De Tomás.

Barcelona vs. Espanyol: posibles bajas

Barcelona: Dani Alves, Memphis Depay, Ansu Fati, Clement Lenglet, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Moussa Qague y Eric García.

Espanyol: Fernando Calero y Keidi Bare.

Espanyol vs. Barcelona: horarios

España: 9.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Espanyol vs. Barcelona ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Espanyol vs. Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.