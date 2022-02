¿Cómo ver EN VIVO ADT Tarma vs. César Vallejo por la Liga 1 Betsson?

ADT Tarma vs. César Vallejo EN VIVO se enfrentan HOY, 12 de febrero, por la fecha 2 de la Liga 1 Bettson 2022. El encuentro tendrá como escenario el estadio IPD de Huancayo, y empezará a partir de las 3.00 p. m. Si bien no contará con transmisión en directo por televisión, puedes seguir la cobertura online de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás el MINUTO A MINUTO con las alineaciones confirmadas, goles del partido y todas las incidencias del juego.

ADT Tarma vs. César Vallejo: ficha del partido

Partido ADT Tarma vs. César Vallejo ¿Cuándo juegan? HOY, sábado 12 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio IPD de Huancayo ¿En qué canal? La República Deportes

ADT Tarma vs. César Vallejo: ¿cómo llegan?

Por la victoria. El estreno de ADT Tarma en la Liga 1 2022 no fue el esperado y se repartieron puntos con Carlos Stein. Si bien no fue un mal resultado, buscará hacerse fuerte en condición de local y sumar sus primeros tres puntos ante la escuadra poeta.

El conjunto de ‘Chemo’ del Solar tampoco pudo imponerse ante Cienciano en la jornada inicial y buscará el triunfo ante los tarmeños. La dura derrota ante Olimpia en la fase previa de la Copa Libertadores fue un golpe anímico para el plantel, y esperan recuperarse en el certamen local.

Fixture y resultados de la fecha 2 de la Liga 1 2022

¿A qué hora juegan ADT Tarma vs. César Vallejo?

En todo el territorio peruano, el cotejo ADT Tarma vs. César Vallejo se disputará a partir de las 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Alemania: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite ADT Tarma vs. César Vallejo?

El encuentro entre ADT Tarma vs. César Vallejo no contará con transmisión por televisión. El conjunto tarmeño, al igual que Atlético Grau y Carlos Stein, no logró cerrar un acuerdo con Gol Perú (canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1) para la cobertura de sus compromisos.

¿Cómo seguir ADT Tarma vs. César Vallejo ONLINE?

Al no contar con ningún canal disponible para ver el ADT Tarma vs. César Vallejo, recuerda que puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este cotejo a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos de los goles y el minuto minuto con todas las incidencias.

¿Dónde se jugará el ADT Tarma vs. César Vallejo?

El estadio IPD de Huancayo, ubicado en el departamento de Junín, albergará el enfrentamiento entre ADT Tarma vs. César Vallejo por la jornada 2 de la Liga 1 Betsson 2022. Dicho recinto cuenta con una capacidad para 17.000 espectadores.