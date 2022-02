Manchester United vs. Southampton EN VIVO: ¿cómo ver por ESPN el partido de la Premier League?

Manchester United vs. Southampton se enfrentan este sábado 12 de febrero por la fecha 25 de la Premier League desde las 7.30 a. m. (hora peruana) en el estadio Old Trafford.

El encuentro será televisado por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS que realizará la web de La República Deportes.

Manchester United vs. Southampton: ficha del partido

Premier League Manchester United vs. Southampton ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de febrero ¿A qué hora? 7.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿Canal? ESPN y Star Plus.

La previa del Manchester United vs. Southampton

Manchester United buscará volver al triunfo este sábado 11 de febrero cuando le toque recibir al Southampton en Old Trafford. Los diablos rojos están obligados a ganar para volver a los puestos de Champions League.

El empate ante Burnley en la anterior jornada fue perjudicial para el equipo de Ralf Rangnick. El cuadro rojo es el gran favorito para llevarse los tres puntos, ya que ha permanecido invicto en los últimos 11 partidos que jugaron ante los saints en el Teatro de los Sueños (cinco victorias y seis empates).

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Southampton?

Perú: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Estados Unidos: 7.30 a. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 6.30 a. m.

Costa Rica: 6.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Venezuela: 9.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

¿Cómo ver Manchester United vs. Southampton EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Southampton ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Southampton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Últimos partidos entre Manchester United vs. Southampton

Tabla de posiciones de la Premier League