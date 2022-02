Toñito Gonzáles reveló que casi ficha por Alianza Lima

Universitario se enfrentará a San Martín este viernes en el primer partido de la segunda jornada de la Liga 1. Uno de los jugadores que más resaltaron con la crema en la última década fue Antonio Gonzáles. El popular Toñito se pronunció sobre el club, la selección peruana y Ricardo Gareca.

El exmediocampista tuvo solo buenas palabras para el entrenador de la Bicolor y dijo que gracias a él mejoró notablemente como profesional. Gonzáles era muy criticado por ser amonestado muy frecuentemente, pero eso cambió cuando el Tigre se convirtió en técnico del elenco merengue.

“Cuando llegó el profe Ricardo, me limpió un poco la cabeza y me dijo las cosas que tuvo que decir... Es un técnico que es un gran ser humano a la vez, confía mucho en ti, por eso le va como le va”, sostuvo. También indicó que era muy caballero y puso un ejemplo: “No le gustaba que nadie use zapatos verdes”.

Toñito militó en Universitario durante una década, del 2006 al 2015, y coincidió con varios entrenadores. Uno de ellos fue Juan Reynoso, con quien consiguió salir por primera vez campeón del fútbol peruano. Sin embargo, en esta entrevista para Willax TV dio a conocer que estuvo cerca de fichar por Alianza Lima.