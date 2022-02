Gareca le cambió la vida: ‘Toñito’ Gonzáles confiesa que el DT le enseñó a jugar mejor

Ricardo Gareca se caracteriza por ser un director técnico con ‘alma de padre’ para los jugadores que le toca dirigir, y más aún con los que se encuentran en el ojo de la tormenta por algunas malas decisiones. Sobre esto, Antonio Gonzáles, exjugador de Universitario que compartió vestuario con el argentino, confesó algunas infidencias varios años después.

Según cuenta el popular ‘Toñito’, antes de conocer y ser dirigido por el ‘Tigre’, era un jugador que cometía reiteradas infracciones y por ende se ganada cartulinas amarillas. Eso cambió luego de que el actual entrenador de la selección peruana conversara con él.

“Antes que me dirija Ricardo Gareca, pegaba mucho y me ganaba muchas amarillas. Él me ‘limpió la cabeza’, es un gran técnico y un gran ser humano, confía mucho en el jugador. Por eso a Cueva le va bien y si destaca en la selección, es porque ‘mata’ por su técnico”, dijo el exjugador a Willax Deportes.

En otro momento de la entrevista, Gonzáles confirmó lo que se habló en su momento, que Alianza Lima lo quiso llevar a sus filas ofreciéndole el doble de lo que ganaba en Universitario.

“Alianza me ofreció el doble y no sé cómo Juan (Reynoso) se enteró y me jaló las orejas. Me llamó y me dijo: ‘oye, huev**, ¿a dónde vas a ir?’”. Luego habló con los directivos para que me hagan dos años de contrato y con mejora”, contó.