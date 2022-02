¡Todo un milagro! Le explotó petardos en el rostro y perdió la vista, pero volverá a jugar

Una historia de no creer. El defensor noruego del Galatasaray, Omar Elabdellaoui, perdió la visión el 31 de diciembre de 2020, en la víspera de Año Nuevo. Al jugador le explotó un fuego artificial en la cara y tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente. Luego de 11 cirugías y 13 meses de recuperación, el futbolista retornará al campo de juego.

El medio The Guardian cuenta la historia del defensor noruego y cómo sucedió el accidente que lo alejó de las canchas. Omar le gritó a un amigo cuando le explotó en toda la cara unos fuegos artificiales: “No puedo ver, no puedo ver” . Su esposa, Anne, corrió para apagar las llamas, pero poco pudo hacer.

Al futbolista de 30 años se le diagnosticó un ceguera palpable. Desde ese momento, Elabdellaoui ha tenido que pasar 11 cirugías para poder recuperarse y estar este sábado por primera vez con el equipo turco.

“Pensé que tenía algo en el ojo, pero luego sentí que me ardía la cara y todo estaba negro” , recuerda Omar. El jugador se encontraba en el jardín junto a sus amigos y familiares preparándose para encender más fuegos artificiales, cuando uno de ellos salió disparado prematuramente y explotó. La ambulancia llegó de inmediato y lo llevaron de emergencia al hospital.