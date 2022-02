¿Sintió que se fue de este mundo? Eriksen dio a conocer cada detalle de ese fatídico día

Un momento duro en su carrera. El futbolista del Brentford, Christian Eriksen, recordó el paro cardíaco que sufrió con Dinamarca ante Finlandia por la Eurocopa 2021. Más de medio año ha pasado desde entonces. En el último mes del año, al rescindir su contrato con el Inter de Milán, el futuro del jugador quedó incierto. Hace unos días, el danés indicó que recuerda todo lo que ocurrió, menos los cinco minutos en los que se fue “de este mundo”.

Eriksen concedió una entrevista a la cadena británica BBC en la que repasó su vuelta al fútbol y lo que ocurrió ese fatídico día. “Lo recuerdo todo, excepto cinco minutos. Recuerdo el saque de banda, la pelota que me golpea en la rodilla y no sé qué ocurrió después. Me desperté con mucha gente alrededor mía y presión en mi pecho, intentando recuperar el aliento. No entendía qué estaba pasando” , inició.

“Empecé a pensar si me había roto las piernas, la espalda. Intentaba mover todo para entender qué ocurría”. Minutos después lo trasladaron a la ambulancia y escuchó a alguien decir: “¿Cuánto tiempo he estado fuera?” y otro respondió que “cinco minutos”. Esa fue la primera vez que escuchó que se había ido por un momento.

Respecto a si es un milagro que pueda volver a jugar, el ‘10′ de la selección danesa dijo que sí, pero que lo sentirá aun más cuando esté cerca de vestirse de corto y saltar al campo de juego.

¿Se siente seguro con el DAI?

Para poder seguir con su carrera futbolística, a Christian le han implantado un DAI (desfibrilador automático). “No veo ningún riesgo. Tengo un DAI, si algo me pasa, sé que puedo estar seguro. No veo ninguna razón por la que no pudiera volver a mi mejor nivel, si te soy sincero. Ha sido una larga recuperación y aún queda, pero siento que cada vez está más cerca mi vuelta y tengo paciencia para esperar al momento adecuado”.